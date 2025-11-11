povestea emoționantă a „cămării ifm” sibiu: bunătăți făcute acasă de angajați, transformate în fapte bune / video foto

De mai bine de 8 ani, angajații uneia dintre cele mai mari companii din Sibiu participă la un eveniment de succes. Toată lumea aduce produse din propria cămară și le oferă colegilor, care la rândul lor le cumpără, banii strânși fiind direcționați către o cauză caritabilă.

Din 2017 încoace acest eveniment a devenit o tradiție pentru cei peste 800 de angajați. Între 20 octombrie și 11 noiembrie, angajații companiei participă la „Cămara IFM”, un proiect ajuns la a opta ediție. Mai exact, în cele două locații ale companiei, este pus la dispoziția participanților un spațiu care recreează atmosfera unei cămări autentice de toamnă.

Angajații au la dispoziție rafturi unde fiecare poate să aducă de acasă produse din propria gospodărie. Acestea pot fi mai apoi cumpărate de către ceilalți colegi, iar banii merg toți către o cauză caritabilă.

Ideea a fost încă de la început una de succes. Oamenii au adus de la gemuri, zacuscă și murături, până la prăjituri, cozonaci, siropuri și chiar preparate tradiționale precum lichiorul de casă sau zmeurata, oferta este variată.

Oricine poate aduce și cumpăra produse în orice moment, iar acestea se termină, de obicei, repede, însă angajații continuă să aducă bunătăți pe totată perioada cât ține această campanie.

„În fiecare an este activitate mare la acest eveniment, foarte mulți colegi aduc produse și foarte mulți colegi le cumpară și tot timpul este lume la standul în sine. Totă lumea este entuziasmată.”, sune Cârdei Gabriel, reprezentant al IFM Sibiu.

Banii strânși, donați în scop caritabil

Cei care aleg să ia produse din cămară fac o donație de minimum 10 lei pentru fiecare achiziție. La finalul campaniei, compania dublează suma totală donată de angajați, iar banii merg către o cauză caritabilă aleasă după încheierea evenimentului. Astfel, contribuția fiecărei persoane capătă un impact și mai mare. ”Faptul că pot cumpăra de la colegele care au preparat aceste produse și știm că sunt folosite pentru un scop caritabil este foarte încurajător. Ne bucură să știm că ajutăm pe cineva cumpărând aceste produse.”, spune Adina Scrob, participantă la campanie.

Dulcețurile și murăturile, fac furori

Mulți angajați se gândesc la acest moment încă din timp, pregătesc rețete dragi sau păstrează bunătăți special pentru cămară. Pe lângă preparate, angajații contribuie și la decor: aduc dovleci, textile, coșuri și elemente de recuzită, transformând spațiile în locuri primitoare, care amintesc de cămările de acasă.

„În fiecare an am cumpărat dulceață. Mi-a plăcut când am cumpărat dulceață de mere cu nuci, a fost delicioasă, și îmi place să cumpăr produsele locale făcute de colegele noastre.”, ne-a dezvăluit Adina Scrob, participantă la campanie.

Atmosfera din jurul cămării este una caldă și degajată. Angajații aduc cele mai bune preparate de acasă, iar oferta este variată. „Mâncarea este pregătită cu suflet și intenție bună. Oamenii vin cu prăjituri, cu cozonaci, cu gemuri, murături, sunt de toate. Se vede că pun drag în ceea ce aduc”, mai explică Gabriel Cârdei, unul dintre cei care se ocupă de buna derulare a campaniei ”Cămara IFM”.

Cămara IFM nu este cel mai mare eveniment intern al companiei, însă este cu siguranță unul dintre cele mai așteptate și îndrăgite.