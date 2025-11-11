primăria, discuții cu sibienii despre resistematizarea centrului istoric: reguli noi pentru terase, mai multe spații verzi și parcări / video

Mai mulți sibieni, reprezentanți ai HoReCa și consilieri locali au participat marți la dezbaterea publică organizată de Primăria Sibiu, privind optimizarea utilizării spațiilor publice din centrul istoric. Evenimentul, care a durat peste două ore, a oferit ocazia locuitorilor și antreprenorilor să vină cu propuneri și observații legate de viitoarele reguli pentru terase, circulație și zonele verzi din centrul orașului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Arhitecta Hildegard Brandl, autoarea studiului „Resistematizarea și optimizarea utilizării spațiului public”, a prezentat principalele propuneri. Potrivit analizei, terasele din centrul istoric trebuie să urmeze criterii clare de dimensiune, amplasare și design, pentru a proteja valoarea arhitecturală a zonei. „În prezent, terasele sunt un adevărat „curcubeu”. Este nevoie de un cadru unitar care să păstreze identitatea urbană și să asigure o imagine estetică coerentă”, a explicat arhitecta.

Printre propunerile prezentate se numără reamenajarea teraselor de pe Nicolae Bălcescu, care ar urma să fie parțial acoperite, demontabile și fără podiumuri, cu o lungime maximă de 4-5 metri. Se propune, de asemenea, delimitarea clară a spațiilor ocupate și utilizarea de mobilier stivuibil, în special pe străzile Ocnei și în Piața Aurarilor, pentru a permite o reorganizare rapidă a zonei în funcție de sezon sau evenimente. Tonetele de înghețată ar trebui să urmeze aceleași criterii de design, pentru a se integra vizual în peisajul arhitectural. În plus, se dorește extinderea zonelor verzi prin plantarea de arbori și amplasarea de jardiniere mobile, acolo unde rețelele subterane nu permit plantarea directă.

De asemenea, se propune introducerea unui shuttle electric în zona istorică, pentru a reduce traficul auto și aglomerația.

Citește și: Metodă nouă de verificare a plății parcării la Sibiu: Nimeni nu va mai putea fenta sistemul

Primăria: „Centrul are nevoie de o revitalizare”

În deschiderea dezbaterii, primarul municipiului Sibiu a subliniat că proiectul este necesar după mai bine de un deceniu de la finalizarea lucrărilor de reabilitare din centrul vechi. „Primele reguli privind ocuparea domeniului public cu terase datează din 2009. A venit pandemia, am tratat problema cu mai multă larghețe, dar poate aspectul actual nu este cel mai potrivit. Este nevoie de o revitalizare și de investiții serioase”, a spus edilul.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Printre problemele identificate se numără cablurile electrice care traversează trotuarele, pavajul dificil din Piața Mare pentru persoane cu dizabilități sau părinți cu cărucioare și imaginea neunitară a teraselor.

Principala nemulțumire a sibienilor: parcările

Cei mai mulți participanți au ridicat problema lipsei locurilor de parcare din zona centrală. „Pe stradă s-au dezafectat trei locuri de parcare. Nu înțelegem de ce trebuie să renunțe Primăria la locurile existente, când sunt deja insuficiente”, a spus un sibian.

O proprietară de pensiune de pe strada Nouă a atras atenția că turiștii se plâng frecvent de lipsa parcărilor în apropierea cazărilor din centrul vechi.

La rândul său, Andrei Rusu, reprezentant Urban Bike Revolution, a vorbit despre necesitatea amenajării de spații pentru biciclete, nu doar pentru mașini. „Vorbim mult despre încurajarea mersului pe jos sau pe bicicletă, dar lipsesc soluțiile simple, cum ar fi parcările pentru biciclete, mai ales pe Bălcescu”, a spus acesta.

Mai multă umbră și locuri de relaxare

Participanții au susținut propunerea pentru mai multă vegetație și mobilier urban flexibil.„Toți ne dorim mai multă umbră. Arborii mobili ar fi o idee bună. Băncile care se pot muta, ca în Piața Mare, funcționează bine. Poate ar trebui să fie mai multe”, a spus o sibiană.

Aceasta a adăugat că, deși administrația încearcă să descurajeze traficul auto, „sibienii merg în oraș cu mașina” și că o strategie eficientă trebuie să țină cont de acest comportament.

Citește și: O nouă față pentru centrul Sibiului: Primăria cere părerea sibienilor despre schimbările planificate