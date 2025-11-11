sibianul care s-a sinucis după ce și-a anunțat gestul pe facebook: era anchetat pentru fapte grave, inclusiv viol

Bărbatul din Avrig, care s-a sinucis la scurt timp după ce și-a anunțat gestul într-un live pe Facebook, era anchetat pentru comiterea mai multor fapte penale grave. Sibianul ar fi fost măcinat de gândul că va ajunge în închisoare.
Un bărbat în vârstă de 43 de ani și-a încheiat socotelile cu viața în noaptea de vineri spre sâmbătă. Omul a intrat LIVE pe Facebook, acolo unde a anunțat că se va sinucide. La scurt timp de la încheierea transmisiunii, el s-a spânzurat într-o anexă din gospodărie. Fratele lui l-a găsit, în zorii zilei, fără suflare. (DETALII AICI)
Viol și alte două fapte grave
Sibianul se afla, de la începutul lunii septembrie, sub măsura preventivă a controlului judiciar. Măsura fusese prelungită recent, în 3 noiembrie, pentru încă 60 de zile. Anterior el fusese arestat preventiv, încarcerat la Aiud, iar ulterior plasat în arest la domiciliu, potrivit datelor publicate pe portalul instanțelor de judecată.
Bărbatul fusese trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de viol, violare de domiciliu și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Potrivit surselor Ora de Sibiu, el ar fi agresat-o sexual pe fiica minoră a concubinei. Omul era măcinat de gândul că s-ar putea întoarce în spatele gratiilor, astfel că a recurs la cumplitul gest de a-și pune capăt zilelor.
