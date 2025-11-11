sibiul are nevoie de tine! orașul intră în competiția „destinația anului 2026

În 2024, Sibiul a fost desemnat Destinația Anului în turism și a câștigat Marele Premiu. Orașul a ocupat totodată primul loc la categoria „Orașe care inspiră”.

Competiția a fost organizată de Asociația Destinația Anului, în parteneriat cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Institutul pentru Orașe Vizionare și alte organizații din domeniu. În 2025, Sibiul s-a clasat pe locul II la aceeași categorie. Astfel, orașul rămâne printre destinațiile de top din România.

În ediția 2026 a competiției, lansată recent, Sibiul, ca oraș și destinație turistică, NU mai poate candida la secțiunea “Orașe care inspiră” și nici la titlul de Destinație a anului, la fel cum nici celelalte destinații câștigătoare în perioada 2023-2025 nu mai sunt eligibile. Organizatorii au hotărât astfel pentru a lăsa locul în competiție și altor destinații valoroase din România și să le acorde mai multă vizibilitate.

Însă, orașul poate fi reprezentat în competiție prin atracțiile sale, de la biserici istorice, instituții de cultură și muzee și până la alte obiective de timp liber.

Vă invităm să sprijinim împreună, și anul acesta, Sibiul în competiție, promovând obiectivele de interes turistic din Municipiu și din județ!

În această perioadă, până în 15 ianuarie 2026 publicul larg poate face nominalizări de astfel de locații. Iată pașii ce trebuie urmați:

Intrați pe https://www.destinatiaanului.ro

Chiar pe homepage, veți găsi secțiunea în care, pe formularul scurt oferit, puteți face nominalizări la următoarele secțiuni:

SANCTUARE ALE ISTORIEI – Puteți nominaliza obiective de patrimoniu istoric și spiritual, reprezentative pentru identitatea culturală a României, ce pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului. Aici pot fi încadrate, spre exemplu, bisericile istorice din Sibiu și din întreg județul.

TĂRÂMUL CUNOAȘTERII – Instituții și obiective turistice cu rol educativ, ce promovează cunoașterea, știința, arta și cultura prin colecții, expoziții și programe interactive pentru public. La această categorie intră, printre altele, Complexul Național Muzeal ASTRA și Muzeul Național Brukenthal cu toate unitățile muzeale incluse, precum și instituțiile de cultură sibiene, cum ar fi: Teatrul Național Radu Stanca, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Teatrul de Balet, Filarmonica Sibiu, Centrul Județean pentru Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul – Junii Sibiu, Biblioteca Județeană ASTRA, etc.

JOACĂ ȘI ADRENALINĂ – Atracții turistice care oferă experiențe recreative și sportive, destinate copiilor, familiilor și vizitatorilor în căutare de activități dinamice și interactive. Aici puteți nominaliza, spre exemplu: Baia Populară Sibiu, Zoo Sibiu, Complexul Lacul Binder și Baza Sportivă Obor, ca obiective publice, dar și proiecte private – spre ex: Aria Aqua Park, Arena Platoș și Arca Park în stațiunea Păltiniș sau Playtopia, dar și altele, preferatele dumneavoastră.

Adăugați în formular adresa dumneavoastră de e-mail și nu uitați să verificați apoi căsuța de e-mail pentru a confirma adresa și implicit nominalizarea pe care ați făcut-o.

De ce e important să faceți nominalizări? Cu cât o locație strânge mai multe astfel de nominalizări, cu atât are șanse mai mari să intre în etapa de vot și să câștige titlul pe categorie. Iar orice atracție din Sibiu care câștigă, aduce, în fapt, vizibilitate și orașului. De aceea vă invităm să îi sprijinim, fiind un gest pe care sibienii și toți cei care iubesc orașul îl pot face pentru Sibiu.