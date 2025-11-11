știrea zilei: doi dintre ucigașii sibianului adrian kreiner, condamnați la închisoare pe viață

Doi dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost condamnați la închisoare pe viață. Al treilea atacator nu a fost încă prins, dar a fost condamnat la 30 de ani de detenție.

Tribunalul Alba a dat, marți, o primă pronunțare în dosarul în care trei indivizi l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre criminali, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae Marian, au fost condamnați la închisoare pe viață.

„Condamnă pe inculpatul Minae Marian-Cristian, zis „Pușcărie”, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat (recidivă postexecutorie) (fapta din data de 01/02.11.2023, persoană vătămată Petrea Valentin). (…) condamnă inculpatul Minae Marian-Cristian la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt calificat, (recidivă postexecutorie) (fapta din data de 01/02.11.2023, persoane vătămate Neagu Ionel, S.C. Corena Trans Route S.R.L. și Neagu Alin). (…) condamnă inculpatul Minae Marian-Cristian la pedeapsa de 12 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, (recidivă postexecutorie) (fapta din data de 06.11.2023, persoană vătămată Kreiner Adrian). (…) condamnă inculpatul Minae Marian-Cristian la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la tâlhărie calificată (recidivă postexecutorie) (fapta din data de 06.11.2023, persoană vătămată Anonimizat 1) (…), condamnă inculpatul Minae Marian- Cristian la pedeapsa detențiunii pe viață pentru comiterea infracțiunii de omor calificat (recidivă postexecutorie) (fapta din data de 06.11.2023, persoană vătămată Kreiner Adrian). (…) constată că infracţiunile deduse judecății în cauza de faţă au fost săvârşite de inculpatul Minae Marian-Cristian în concurs real cu infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, (faptă din data de 23.01.2020) pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 15 din 04.02.2025 pronunţată de Judecătoria Segarcea în dosarul nr. 2515/304/2022, definitivă prin neapelare la data de 25.02.2025. Descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatului Minae Marian-Cristian prin sentinţa penală nr. 15 din 04.02.2025 pronunţată de Judecătoria Segarcea în dosarul nr. 2515/304/2022, definitivă prin neapelate la data de 25.02.2025, astfel: – 1 an și 4 luni închisoare – restul de 573 zile închisoare rămas neexecutat din executarea pedepsei de 8 ani şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului Minae Marian-Cristian prin sentința penală nr. 1941/2016 pronunțată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 2701/215/2016, definitivă prin decizia penală nr. 755/05.10.2016 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 2701/215/2016. (…) Contopește pedepsele aplicate inculpatului Minae Marian-Cristian (…) urmând să execute pedeapsa principală cea mai grea, aceea a detențiunii pe viaţă. Menține revocarea liberării condiționate dispusă față de inculpat”, se arată în sentință.

Ghiță Laurențiu a primit 3 ani închisoare pentru complicitate la furt calificat, 7 ani închisoare pentr furt calificat, 12 ani închisoare pentru tâlhărie calificată, alți 12 ani de închisoare tot pentru tâlhărie calificată și detențiunea pe viață pentru infracțiunea de omor calificat.

Zuleam Costinel-Cosmin, care este în continuare în libertate, fiindcă nu a fost prins de autorități, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt calificat, 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la furt calificat, 8 ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru altă faptă de tâlhărie calificată și 22 de ani de închisoare pentru omor calificat. După contopirea pedepselor, el va sta 30 de ani după gratii.

„Contopește pedepsele aplicate inculpatului Zuleam Costinel-Cosmin prin prezenta sentință stabilind pedeapsa cea mai grea de 22 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite (3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 8 ani închisoare și 9 ani închisoare), respectiv 8 ani închisoare, inculpatul Zuleam Costinel-Cosmin urmând să execute pedeapsa rezultantă de 30 ani închisoare”, se arată în sentința Tribunalului Alba, publicată pe portalul instanțelor.

În ceea ce privește cele 16 ceasuri pe care ucigașii le-au furat de la Adrian Kreiner, acestea vor fi restituite, la rămânerea definitivă a sentinței, moștenitoarei legale a omului de afaceri, respectiv fiicei acestuia.

Sentința nu este definitivă, iar cei trei inculpați vor putea face apel în termen de 10 zile.

Vă reamintim că, în urmă cu 2 ani, în noiembrie 2023, omul de afaceri Adrian Kreiner era ucis în locuința lui din Sibiu. Criminalii, Laurențiu Ghiță, Cristian Minae Marian și Costinel Cosmin Zuleam veniseră în România special pentru a da spargeri în mai multe proprietăți din județele Dolj și Sibiu. Înainte de a intra în casa sibianului, cei 3 l-au filat mai multe zile, au supravegheat locuința dintr-un imobil situat vizavi, iar în noaptea de 5 noiembrie au dat atacul. Adrian Kreiner a fost bătut grav în acea noapte și, deși a ajuns la spital, el a murit. Scenele din casă au fost extrem de brutale, iar după ce i-au produs o suferință de nedescris, indivizii au plecat din vila omului de afaceri cu 16 ceasuri în valoare de peste 240.000 de euro.