tâlhărie pe strada țesătorilor din sibiu: 3 tineri au încercat să jefuiască un bărbat

Ieri, 10 noiembrie 2025, polițiștii sibieni au reținut doi bărbați, de 44 și 19 ani, din Mediaș, și o minoră de 16 ani, din Cisnădie. Aceștia sunt cercetați pentru tentativă de tâlhărie calificată.

Incidentul a avut loc pe 8 noiembrie 2025, în jurul orei 21:38, pe strada Țesătorilor din Sibiu. Conform anchetei, cei trei ar fi încercat să agreseze un bărbat de 44 de ani din județul Prahova, imobilizându-l și încercând să îi sustragă banii din buzunar. Fapta nu s-a consumat, deoarece martorii au intervenit prompt. Banii au fost recuperați imediat.

Pe baza probelor strânse, persoanele implicate au fost reținute pentru 24 de ore. Cei doi bărbați au fost duși la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, iar minora la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș. Ulterior, aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

