tinerii din mediaș se pot înscrie pentru locuințe anl: există un termen limită

Primăria Municipiului Mediaș informează tinerii de până la 35 de ani că pot depune dosarele pentru includerea pe „Lista de priorități pentru 2026” până la 31 decembrie 2025, în vederea repartizării locuințelor ANL destinate închirierii.

Dosarele pot fi depuse la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș. Pentru informații suplimentare privind documentele necesare, cetățenii pot contacta Centrul de Informare Cetățeni la numerele de telefon 0269/803803 și 0269/803817, sau pot accesa site-ul www.primariamedias.ro – secțiunea „Anunțuri”.

Pot depune dosare tinerii care au vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii, nu dețin și nu au deținut în proprietate o altă locuință în Municipiul Mediaș, nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat sau a unității administrativ-teritoriale și își desfășoară activitatea în Municipiul Mediaș.

Repartizarea locuințelor se va face în limita fondului disponibil, ținând cont atât de locuințele libere existente, cât și de cele care urmează să fie finalizate în cadrul programului de construcții de locuințe pentru tineri.

Dosarele vor fi analizate de Comisia Socială a Municipiului Mediaș, iar cele depuse după termenul de 31 decembrie 2025 nu vor fi luate în considerare.