transform robots, o incursiune spectaculoasă în lumea roboților transformers, găzduită de shopping city sibiu

În perioada 7 noiembrie – 5 decembrie 2025, Shopping City Sibiu găzduiește o expoziție de amploare care promite să captiveze vizitatori de toate vârstele. În parcarea centrului comercial, publicul este invitat să descopere Transform Robots, o experiență interactivă inspirată din universul Transformers, în care roboții uriași „prind viață” și le oferă vizitatorilor o perspectivă inedită asupra inovației.

Expoziția reunește o echipă impresionantă de 14 roboți din seria R (Rescuer), fiecare având o poveste și o personalitate distinctă. Fiecare exponat a fost realizat cu o atenție deosebită la detalii, de la proporțiile impresionante până la mecanismele de mișcare care reproduc fidel gesturile și expresivitatea roboților. Unii dintre aceștia sunt capabili să interacționeze cu publicul prin mișcări complexe, în timp ce alții impresionează prin prezența lor impunătoare.

Printre cei 14 roboți se numără: Bronkerson R-264, liderul impunător de șase metri, cunoscut pentru forța sa colosală și arsenal, Waxanarus R-238, unul dintre cei mai experimentați roboți, echipat cu un tun cu plasmă și lansator de rachete și Pexiwald R-294, un războinic și povestitor fascinant. Lor li se alătură Brewster R-217, strategul capabil să-și amplifice puterea în luptă, și Drambot R-534, recunoscut pentru rezistența sa și abilitățile de construcție, alături de alte personaje spectaculoase.

Experiența Transform Robots depășește granițele unei simple expoziții statice. Vizitatorii pot participa la activități interactive, precum joaca din zonele cu trambuline de mari dimensiuni, colțul de desen destinat celor mici și zona foto special amenajată, unde pot imortaliza momente memorabile alături de personajele preferate.

Expoziția este deschisă zilnic, între orele 10:00 și 20:00. Prețul biletelor este de 20 de lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți, iar familiile pot opta pentru un pachet special de 80 de lei, care include acces pentru doi adulți și doi copii.

Astfel, Shopping City Sibiu continuă să aducă în atenția publicului experiențe tematice unice, care îmbină divertismentul, educația și spectacolul vizual. Transform Robots este o invitație la explorare, oferind șansa de a pătrunde într-o lume a viitorului, unde imaginația și inovația se întâlnesc într-un mod spectaculos.

Expoziția poate fi vizitată în parcarea Shopping City Sibiu, în perioada 7 noiembrie – 5 decembrie 2025, zilnic, între orele 10:00 și 20:00.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

