ue își face propria agenție de spionaj: ursula von der leyen va fi șefa

Uniunea Europeană lucrează la înființarea unei noi structuri de informații care să funcționeze direct sub coordonarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,.

Inițiativa urmărește o mai bună integrare a informațiilor furnizate de serviciile secrete naționale ale statelor membre, în contextul tensiunilor internaționale tot mai mari.

Potrivit Mediafax, noua unitate ar urma să fie creată în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, având ca obiectiv centralizarea datelor de interes comun și facilitarea schimbului de informații între instituții. Comisia ar intenționa să apeleze la experți și oficiali din domeniul securității din întreaga Uniune.

Planul apare pe fondul schimbărilor geopolitice rapide și al încercărilor Bruxellesului de a-și consolida autonomia în materie de apărare și securitate. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina și declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind posibila retragere a sprijinului militar pentru Europa au determinat UE să își intensifice eforturile de a dezvolta o infrastructură proprie de securitate.

„Statele membre dețin informații valoroase, iar Comisia are la rândul ei resurse importante. Miza este să găsim o modalitate inteligentă de a combina aceste capacități, în avantajul tuturor”, a declarat o sursă guvernamentală

Nu toată lumea privește însă pozitiv ideea. Proiectul ar genera tensiuni cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), care deține deja Centrul de Informații și Situații (INTCEN), structura europeană ce analizează date primite de la serviciile naționale de informații. Criticii se tem că noua agenție ar crea o dublare de atribuții și ar slăbi rolul INTCEN.

Deocamdată, planul nu a fost prezentat oficial tuturor statelor membre. Primele discuții prevăd detașarea temporară de personal din agențiile naționale, pentru a pune în funcțiune structura.