un avion survolează timp de 6 ore cerul sibiului: face manevre speciale

Un avion al companiei Wizz Air survolează astăzi, luni, cerul Sibiului. Locuitorii nu trebuie să fie îngrijorați — este vorba despre un program de antrenament pentru piloți, care include manevre de tip „touch and go”.

„Vă informăm că astăzi, în intervalul 11:00 – 17:00, o aeronavă a companiei Wizz Air va efectua manevre de tip touch and go pe Aeroportul Internațional Sibiu. Acestea fac parte dintr-un program de pregătire pentru zboruri-școală”, au precizat reprezentanții aeroportului.

Astfel de exerciții presupun aterizarea și decolarea repetată a aeronavei fără oprirea completă pe pistă, fiind o parte esențială a procesului de instruire pentru piloți.

Manevre similare au avut loc și în trecut la Sibiu, când mai mulți locuitori s-au întrebat de ce un avion Wizz Air „se învârte” deasupra orașului. De fiecare dată însă, a fost vorba despre zboruri de antrenament și perfecționare a echipajelor.