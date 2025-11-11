un sibian cere reorganizarea festivalului medieval. primarul astrid fodor i-a răspuns instant

Festivalul Medieval de la Sibiu, unul dintre cele mai apreciate evenimente din municipiu, ar putea fi organizat din nou după o pauză de cinci ani. Primarul Astrid Fodor a oferit detalii despre o posibilă nouă ediție.

Pandemia de coronavirus a întrerupt o tradiție frumoasă care reușea să transforme Sibiul, an de an, într-o adevărată cetate medievală. Ultima oară când străzile orașului de pe Cibin au fost animate de cavaleri, domnițe, meșteșugari și spectacole de teatru stradal, într-o atmosferă desprinsă din alte timpuri, a fost în anul 2019. De atunci, evenimentul a intrat într-o pauză forțată – mai întâi din cauza pandemiei, iar apoi din lipsa fondurilor.

Directorul Casei de Cultură, Ovidiu Dragoman, explica în anii trecuți că festivalul a fost inclus în planul minimal, însă finanțarea nu a fost aprobată de primărie. (DETALII AICI)

Festivalul Medieval va reveni

Festivalul Medieval ar putea reveni anul viitor. Primarul Astrid Fodor a precizat, marți, în cadrul unei dezbateri, că a purtat discuții cu directorul Casei de Cultură pentru a relua evenimentul.

„Festivalul Medieval dorim să se desfășoare, iar de anul viitor (…) am avut o direcție, o discuție cu directorul Casei de Cultură în acest sens, ca să cugetăm pentru anul viitor. A fost o pauză din anumite sincope”, a spus Astrid Fodor, după ce un sibian a precizat ca și-ar dori ca festivalul să fie organizat din nou.