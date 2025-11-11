val de controale rar în piața auto second-hand: este verificat un document esențial

Registrul Auto Român (RAR) a declanșat o serie de controale la nivelul întregii țări, vizând firmele care comercializează autoturisme second-hand.

Inspectorii verifică dacă operatorii economici respectă legislația și predau cumpărătorilor Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) la momentul tranzacției.

Potrivit legislației în vigoare, un autoturism folosit poate fi vândut doar dacă are emisă CIV de către RAR. Documentul confirmă omologarea tehnică, respectarea normelor privind siguranța rutieră și conformitatea vehiculului cu destinația sa. Dacă vânzătorul nu oferă CIV, cumpărătorul poate ajunge în situația de a deține un autovehicul care nu poate fi înmatriculat sau pentru care vor fi necesare cheltuieli suplimentare.

RAR reamintește că obligația de a furniza Cartea de Identitate a Vehiculului aparține celui care vinde mașina. În lipsa acestui document, comerciantul încalcă legea, iar riscurile se mută integral asupra cumpărătorului.

Controalele actuale vin după ce instituția a primit numeroase sesizări privind vânzarea de vehicule fără CIV, de multe ori cu promisiunea că documentul ar putea fi obținut ulterior.

În realitate, dacă mașina are modificări față de configurația omologată sau dacă lipsesc acte esențiale, emiterea CIV poate fi refuzată, lăsând noul proprietar într-o situație dificilă.

Recomandările RAR pentru cei care vor să cumpere o mașină second-hand:

cereți Cartea de Identitate a Vehiculului emisă de RAR și, dacă este cazul, certificatul de autenticitate.

verificați dacă informațiile din acte corespund cu cele ale mașinii și cu datele din contractul de vânzare-cumpărare.

nu acceptați achiziția unui vehicul fără CIV, indiferent de promisiuni.

solicitați detalii despre istoricul tehnic și proveniența mașinii.

RAR subliniază că transparența în procesul de vânzare este esențială pentru protecția cumpărătorului și pentru corectitudinea comerțului cu vehicule rulate în România.

