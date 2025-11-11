vreme neobișnuit de caldă în următoarele 4 săptămâni: cum va fi de 1 decembrie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat o nouă estimare privind evoluția vremii pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie.

Specialiștii anunță că România va traversa o perioadă cu temperaturi peste valorile specifice sezonului, pe aproape tot parcursul intervalului analizat.

Conform Mediafax, în ceea ce privește precipitațiile, acestea vor varia de la o săptămână la alta, cu zone în care va ploua mai mult decât în mod obișnuit și altele unde regimul pluviometric va fi scăzut.

10 – 17 noiembrie: mai cald în sud și est, ploi mai multe în sud-est

În primele zile ale intervalului, sudul și estul țării se vor confrunta cu temperaturi ușor mai ridicate decât media obișnuită pentru această perioadă. În celelalte regiuni, valorile termice se vor încadra în limite normale.

La capitolul precipitații, meteorologii estimează cantități mai mari de apă în sud-estul țării. În vest și nord-vest, ploile vor fi puține, iar în restul regiunilor situația va fi apropiată de normal.

17 – 24 noiembrie: vreme caldă în toată țara, schimbări la precipitații

A doua parte a lunii aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile. Vestul și nord-vestul țării se vor confrunta însă cu un regim pluviometric excedentar, în timp ce sudul și estul vor avea cantități reduse de precipitații.

24 noiembrie – 1 decembrie: vreme caldă și mai multe ploi în interiorul arcului carpatic

Ultima săptămână din noiembrie păstrează același trend: temperaturile continuă să fie peste mediile specifice perioadei. Ploile vor fi mai frecvente în zonele intracarpatice, în special în nordul extrem, în timp ce restul țării va avea o situație normală pentru finalul de toamnă.

1 – 8 decembrie: început de iarnă cu temperaturi ridicate

Prima săptămână din decembrie se anunță neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Regimul de precipitații va fi apropiat de normal în regiunile intracarpatice, iar în celelalte zone se prevăd cantități mai reduse.