zeci de pietoni amendați la sibiu: controale aspre și în rândul șoferilor / foto

În intervalul 3 – 9 noiembrie, polițiștii rutieri din Sibiu au organizat controale și acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere implicând pietoni. Scopul principal a fost creșterea gradului de disciplină în trafic și reducerea riscurilor pentru toți participanții la circulație.

În cadrul acțiunilor, zilnic au fost prezenți în medie 21 de polițiști, iar controalele au dus la constatarea a 231 de abateri de la legislația rutieră. Dintre acestea, 41 de sancțiuni au vizat pietonii care au traversat neregulamentar sau au manifestat indisciplină în trafic.

Siguranța rutieră depinde de comportamentul fiecăruia dintre noi. Fie că mergem pe jos, conducem sau circulăm cu bicicleta, atenția și respectarea regulilor de circulație sunt esențiale. Traversarea doar pe trecerile pentru pietoni, respectarea semafoarelor și evitarea utilizării telefonului pe drum pot preveni accidente grave.

Prin responsabilitate și grijă față de ceilalți participanți la trafic, putem contribui la un mediu rutier mai sigur pentru toți.