zona de picnic, noutatea târgului de crăciun: cum funcționează și ce puteți prăji pe grătarul imens din centrul sibiului / video

Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, a vorbit la emisiunea „Ora Locală” despre noutățile ediției din acest an. Una dintre cele mai discutate idei este zona de picnic, un concept inedit pentru un târg de Crăciun.

Organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, Andrei Drăgan, a vorbit în cadrul emisiunii „Ora Locală”, despre zona de picnic amenajată în Piața Mare.

„În zona centrală avem o zonă de picnic, despre care probabil ați mai auzit. E un loc special, unde va exista un grătar mare, foarte aspectuos, pus la dispoziție de organizatori. Este un grătar cu foc adevărat, pe lemne, dar construit astfel încât să nu facă fum — o vatră modernă, cu o placă de metal în jurul focului, pe care se poate prăji mâncarea”, a explicat Andrei Drăgan.

Regulamentul nu interzice prăjirea micilor

Organizatorul a precizat că va exista un regulament pentru buna desfășurare a activităților în această zonă. Vizitatorii vor putea prăji alimente aduse de acasă sau cumpărate de la căsuțele din târg. „Practic, vii acolo și poți să prăjești ceva, chiar și adus de acasă. Vor fi și căsuțe din târg de unde îți poți cumpăra produse — carne, cârnați sau pachete gata pregătite — și le poți găti la grătar. Este un semn de ospitalitate. Punem la dispoziție și mese, dar și ustensile pentru gătit”, a adăugat Drăgan.

Zona va funcționa ca un food court în aer liber, înconjurat de standuri cu mâncare, unde vizitatorii pot consuma liniștiți preparatele. „Poți mânca ceva prăjit, proaspăt și bun la Târgul de Crăciun, chiar și fără să cheltui un leu. Vrem să transmitem că oricine este binevenit. Nu urmărim doar vânzarea, ci și crearea unei atmosfere de Crăciun deschise tuturor”, a spus organizatorul.

Controverse privind zona de picnic

Ideea zonei de picnic a stârnit controverse după anunțul inițial. „Au fost reacții, unii și-au imaginat că va fi o seară de grătare în Piața Mare. Dar noi știm publicul din Sibiu — este unul civilizat. Chiar dacă cineva vine să prăjească mici, poate face asta, dar vrem să menținem un anumit standard. Alegem să oferim încredere oamenilor și să intervenim cu reguli doar dacă va fi nevoie”, a explicat Andrei Drăgan.

Pentru siguranță, zona de picnic va fi activată doar în perioadele mai puțin aglomerate, cel mai probabil în timpul săptămânii. „Vom deschide zona în zilele de luni până vineri, în două intervale orare. Este nevoie ca cineva să aprindă focul și apoi să-l întrețină, așa că vom corela aceste momente cu orele când oamenii obișnuiesc să mănânce. Începem așa, vedem cum merge și adaptăm”, a încheiat organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

