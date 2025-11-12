alegeri pentru funcția de primar la cârța: a început perioada de depunere a candidaturilor

Candidații care doresc să participe la alegerile locale parțiale din 7 decembrie pentru funcția de primar în 12 localități din 10 județe se pot înscrie la birourile electorale începând de marți, 11 noiembrie și până pe 17 noiembrie.

Marți începe perioada de depunere a candidaturilor pentru următoarele circumscripții: comuna Cârța (Sibiu), comuna Remetea (Bihor), comuna Mihai Eminescu (Botoșani), comuna Marga (Caraș-Severin), comunele Dobromir și Lumina (Constanța), orașul Găești (Dâmbovița), comuna Sopot (Dolj), comuna Valea Ciorii (Ialomița), comuna Vânători (Iași) și comunele Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș).

Alegeri locale parțiale vor fi organizate tot pe 7 decembrie și pentru Primăria Capitalei, precum și pentru șefia Consiliului Județean Buzău, însă perioada de depunere a candidaturilor în aceste circumscripții începe miercuri.

Marți vor fi desemnați președinții și locțiitorii birourilor electorale de circumscripție pentru municipiul București și județul Buzău, precum și președinții birourilor electorale pentru fiecare dintre cele 12 localități cu alegeri parțiale.

Perioada de depunere a candidaturilor se încheie pe 17 noiembrie, iar campania electorală începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00. Până pe 23 noiembrie, candidaturile vor fi validate definitiv.

Alegătorii vor fi așteptați la vot pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.