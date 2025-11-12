anaf cere sechestrul pe casa în care locuiește klaus iohannis: fostul președinte nu a acceptat propunerea fiscului

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va solicita instanței aprobarea instituirii unui sechestru pe casa în care locuiește familia Iohannis, precum și pe alte bunuri ale acestora, până la recuperarea sumelor datorate statului pentru chiriile încasate ilegal în ultimii ani, potrivit unor surse citate de economedia.ro, anunță Mediafax.

Aceleași surse susțin că soții Klaus și Carmen Iohannis nu au acceptat propunerea de eșalonare a plății, transmisă în cadrul procedurii de mediere, iar schimbul de adrese între părți nu a dus la nicio înțelegere. În aceste condiții, ANAF va cere luni aprobarea sechestrului, măsură menită să împiedice înstrăinarea bunurilor deținute de cuplul prezidențial.

Conform informațiilor oficiale, familia Iohannis a încasat chirii totale de aproximativ 4,7 milioane de lei (aproape un milion de euro) în perioada 2001–2017, pentru imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu — clădire pe care instanța a decis ulterior să o confiște, stabilind că a fost dobândită ilegal.

Imobilul a fost inițial cumpărat de Klaus Iohannis și soția sa prin achiziția cotei-părți de la Rodica Baștea, o româncă stabilită în Statele Unite, pentru 3.200 de euro. Ulterior, instanțele au constatat că documentele de moștenire folosite în tranzacție erau false, iar proprietatea a fost retrocedată statului român.

În luna octombrie, ANAF a pus în executare decizia definitivă, schimbând yala imobilului și intrând oficial în posesia sa. Casa urmează să fie scoasă la licitație.

Până la această oră, Klaus Iohannis și soția sa nu au făcut declarații publice referitoare la noua acțiune a ANAF.