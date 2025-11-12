„anii drumeției” te invită la ațel: natură, legende și bunătăți săsești

Programul „Anii Drumeției” invită iubitorii naturii la o drumeție surpriză, duminică, 16 noiembrie, pe un traseu al cărui parcurs va fi dezvăluit abia în ziua evenimentului.

Cert este că la capătul drumeției vor vizita „labirintul sufletelor” din Ațel, iar după această experiență va urma servirea de bunătăți săsești: „Brodenlawend” și „Marmorkuchen”.

„Traseul este accesibil, potrivit atât pentru familii cu copii, cât și pentru adulții interesați să afle mai multe despre floră, faună și legendele din nordul județului. Preparatele gătite de o săsoaică după rețete moștenite din familie sunt, desigur, o motivație în plus pentru o experiență de neuitat”, spune ghida Nicoleta Ocneriu.

Legenda „labirintului sufletelor” din Ațel a fost prezentată și într-un episod al seriei săptămânale „Oameni și locuri de poveste”, prin care Consiliul Județean Sibiu promovează comunitățile locale.

Plecarea în drumeție va avea loc la ora 8:45 din parcarea „Hornbach” (ieșirea spre Mediaș), iar înscrierile se fac pe ww.aniidrumetiei.ro, unde sunt oferite și detalii despre echipamentul necesar.

Locurile sunt limitate!

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Judetean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului.

