apa potabilă, întreruptă temporar în armeni pentru lucrări de igienizare

Apă Canal Sibiu S.A. informează locuitorii din Armeni că joi, 13 noiembrie 2025, între orele 8:00 și 16:00, se vor desfășura lucrări de igienizare a rezervorului de apă potabilă care deservește întreaga localitate.

Acțiunea are drept scop menținerea calității apei și se realizează conform programului stabilit de legislația în vigoare. După reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar un grad mai ridicat de turbiditate.

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, în intervalul menționat va fi disponibilă o cisternă cu apă menajeră, la cerere.

Informații suplimentare pot fi obținute la Call Center, la numărul 0269 962, sau la Dispecerat, tel. 0269 222 777.