caius băra de la interstar părăsește comitetul executiv de la ajf sibiu

AJF Sibiu a deschis procedura de selecție a dosarelor pentru candidații la postul de membru în Comitetul Executiv, pentru locul atribuit cluburilor cu activitate exclusiv de copii și juniori.

Caius Băra, ales în Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal pe locul atribuit cluburilor cu activitate exclusiv la nivelul copiilor și juniorilor și-a pierdut calitatea de membru în acest for, după ce Interstar Sibiu a înscris echipă de seniori la Superliga Sibiu.

Dosarele de candidatură pentru Comitetul Executiv al AJF Sibiu pot fi depuse până la data de 24 noiembrie, iar pe 27 noiembrie, la ora 17.0o este programată Adunarea Generală Extraordinară a cluburilor cu activitate exclusivă la nivel de copii și juniori. Scopul acesteia va fi votarea unui nou membru în Comitetul Executiv.

”În data de 27.11.2025, ora 17:00, în localitatea Sibiu va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a asociațiilor/cluburilor cu activitate exclusivă de copii si juniori, pentru alegerea reprezentantului în Comitetul Executiv al AJF Sibiu. Pot depune dosarele de canditatură președinții/administratorii asociațiilor/cluburilor participante în ediția de campionat 2025-2026 a competițiilor de copii și juniori organizate de AJF Sibiu. Dosarul de candidatură va cuprinde: cerere, dovada ocupării funcției eligibile pentru candidatură, cazier judiciar și cazier fiscal al administratorului/președintelui. Dosarele pot fi depuse până luni, 24.11.2025, la sediul AJF Sibiu sau pe e-mail: ajf.sibiu@frf.ro” este postarea dată publicității marți, pe siteul oficial al AJF Sibiu.

Din Comitetul Executiv al AJF mai fac parte Ioan Duma (președinte AJF), Marius Mihu Mitrofan (vicepreședinte AJF), Adrian Felseghi (vicepreședinte AJF), Adrian Bârză (Superliga), Adrian Mohan (Liga 4) și Cornel Cornea (Liga 5).

De asemenea, Ovidiu Munteanu, fostul președinte al Comisiei Județene de Arbitri din cadrul AJF și-a pierdut și el calitatea de membru al Comitetului Executiv, după ce a demisionat din funcție. Viitorul conducător al arbitrajului sibian va face parte automat din acest for.