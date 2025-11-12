cel mai căutat hoț din sibiu, prins de poliție: zeci de jafuri în magazine în ultimele 7 luni

Caz rezolvat pentru polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Sibiu. Aceștia au reținut, pe 11 noiembrie, un bărbat de 38 de ani, din județul Constanța, cercetat pentru mai multe furturi.

Conform anchetei, între aprilie și octombrie a acestui an, acesta ar fi sustras diverse produse alimentare și nealimentare de pe rafturile mai multor magazine din Sibiu, profitând de programul normal de funcționare al acestora. De fiecare dată, acesta a scăpat de repercursiuni. După 7 luni de zile, polițiștii l-au reținut!

Pe 11 noiembrie, în urma probelor strânse, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea.

FOTO B365.ro