controale la sânge pentru petarde și artificii la sibiu: poliția vrea să prevină tragediile de sărbători

În perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, prin Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, desfășoară acțiuni pentru creșterea siguranței cetățenilor în timpul sărbătorilor de iarnă.

Operațiunea „PIROTEHNIC”, demarată la 21 septembrie 2025 de Poliția Română, vizează prevenirea și combaterea neregulilor legate de deținerea, comercializarea, transportul și utilizarea articolelor pirotehnice.

Obiectivele principale ale acțiunii:

Prevenirea incidentelor care pot pune în pericol viața, sănătatea sau bunurile (răniri, incendii, distrugeri).

Identificarea și sancționarea faptelor penale sau contravenționale privind articolele pirotehnice.

Informarea și responsabilizarea cetățenilor privind achiziționarea și utilizarea legală a articolelor pirotehnice.

Conștientizarea comercianților autorizați despre riscurile vânzării ilegale și folosirii necorespunzătoare a acestora.

Rezultatele acțiunilor precedente:

În sezonul sărbătorilor de iarnă 2024-2025, polițiștii sibieni au desfășurat 29 de controale, identificând 38 de persoane fizice și juridice care dețineau sau comercializau ilegal articole pirotehnice. Au fost înregistrate 53 de infracțiuni și 41 de dosare penale, s-au efectuat 12 percheziții domiciliare și au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate 472 kg de articole pirotehnice.

Începând cu 25 septembrie 2025, s-au desfășurat 6 acțiuni de control, cu 8 dosare de cercetare penală și 8 persoane investigate. În județul Sibiu sunt înregistrate 22 de persoane juridice autorizate pentru comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice. Controalele se desfășoară și cu sprijinul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă.

Riscurile utilizării necorespunzătoare:

Chiar și cu măsuri de prevenție, în sezonul 2024-2025 au fost înregistrate accidente: 8 persoane (4 copii și 4 adulți, cu vârste între 11 și 55 de ani) au fost rănite.

Situațiile în care folosirea pirotehnicelor este interzisă:

Între orele 24:00 – 6:00, fără autorizație.

La mai puțin de 50 m de locuințe cu până la 4 etaje sau 100 m pentru clădiri cu peste 4 niveluri.

În apropierea instalațiilor electrice, a depozitelor de combustibili, gaz sau a obiectivelor cu risc chimic/exploziv.

În zone cu risc de alunecări, avalanșe sau căderi de pietre.

Pe drumuri publice, alei pietonale sau spații aglomerate.

La mai puțin de 500 m de păduri (250 m pentru anumite categorii F2 și T1).

Comercializarea articolelor F1 către persoane sub 16 ani sau deținerea neautorizată a articolelor F2-F4, T1-T2 și P1-P2 se pedepsește cu închisoare.

Recomandări pentru siguranță:

Achiziționați pirotehnice doar de la comercianți autorizați și verificați eticheta în limba română.

Evitați cumpărăturile online nesigure.

Minorii pot folosi doar articole F1, sub supravegherea unui adult responsabil.

Respectați distanțele de siguranță și instrucțiunile producătorului.

Articolele pirotehnice pot aduce bucurie în timpul sărbătorilor, însă utilizarea lor implică riscuri serioase. Părinții și educatorii sunt sfătuiți să discute cu copiii despre pericole și să organizeze folosirea artificiilor doar în medii sigure și controlate.

Siguranța trebuie să fie prioritatea tuturor!