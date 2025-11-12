copiii de la secția germană a grădiniței zwergenhaus au adus lumină și bunătate de sfântul martin

Copiii împreună cu părinții și cadrele didactice de la secția germană a grădiniței Zwergenhaus au sărbătorit marți, 11 noiembrie, Ziua Sfântului Martin (Martinstag) printr-un eveniment emoționant desfășurat la Biserica Greco-Catolică – Biserica Ursulinelor din Sibiu.

În spiritul tradițiilor germane, cei mici au venit cu lampioane colorate, pe care le-au confecționat la grădiniță, și au cântat cântece specifice acestei sărbători dedicate luminii, bunătății și generozității.

Evenimentul a fost completat de o prelegere susținută de preotul paroh, care le-a vorbit copiilor și părinților despre puterea faptelor bune și exemplul de altruism al Sfântului Martin – cavalerul care și-a împărțit mantia cu un om sărac.

În semn de solidaritate și implicare, fiecare familie a adus o hăinuță nouă, care va fi donată unui centru de copii din Sibiu. Acest gest simbolic a subliniat importanța împărțirii și grijii față de cei aflați în nevoie.

„Pentru noi, sărbătoarea Sfântului Martin nu este doar o tradiție frumoasă, ci și o ocazie de a le arăta copiilor ce înseamnă bunătatea și compasiunea. Ne bucurăm că am putut trăi împreună un moment plin de lumină și emoție”, au transmis reprezentanții grădiniței.

Seara s-a încheiat într-o atmosferă caldă, cu lampioane aprinse, cântece și zâmbete – o adevărată lecție despre generozitate oferită de cei mai mici membri ai comunității sibiene.