cum e să „conduci” beat? elevii unui liceu din sibiu au aflat pe pielea lor / foto

În cursul zilei de astăzi, 12 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au organizat trei sesiuni educativ-preventive la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu.

La aceste activități au participat aproximativ 70 de elevi și trei cadre didactice, care au luat parte activ la discuții și exerciții practice.

Elevilor li s-au transmis informații importante despre:

traversarea corectă a străzilor și deplasarea în siguranță ca pasageri;

utilizarea trotinetelor, bicicletelor și rolelor, cu accent pe purtarea echipamentului de protecție și respectarea regulilor de circulație;

semnificația semnelor și marcajelor rutiere din proximitatea școlii și a locuinței.

Pe parcursul întâlnirilor, polițiștii au prezentat statistici și situații reale privind accidentele rutiere, au vizionat materiale video adaptate vârstei elevilor și le-au pus la dispoziție ochelarii care simulează efectele consumului de alcool și substanțe interzise, pentru a evidenția riscurile la care se expun participanții la trafic în astfel de condiții.

Activitățile au inclus și laboratorul de educație rutieră, oferind elevilor o experiență interactivă menită să le dezvolte atenția, responsabilitatea și comportamentul preventiv în trafic.

Prin aceste demersuri, polițiștii sibieni urmăresc, împreună cu cadrele didactice și părinții, formarea unor tineri conștienți și responsabili în trafic, reducând riscurile de accidente.