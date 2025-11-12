dan fleșeriu, prima reacție după ce a fost ”uns” ca antrenor principal la csu: ”sentimentele sunt amestecate...” / exclusiv

Sibianul Dan Fleșeriu a revenit de marți pe banca lui CSU și va redebuta ca antrenor joi, la meciul din Sala Transilvania, cu CSM Galați, din Cupa României.

CSU a încheiat conturile după doar opt etape cu fostul tehnician, Geert Hammink și a apelat la soluția pe care o avea la îndemână, sibianul Dan Fleșeriu, care era deja în club pe postul de director tehnic. Ca secunzi rămân Octavian Popa Calotă și Alejandro Aliaga.

”Revenirea pe banca de antrenor este ceva special, emoționant, motivant, plin de adrenalină, care este produsă de greutatea responsabilității pe care o presupune această poziție. Sentimentele sunt amestecate, pentru că ne-am îndepărtat temporar de planul pe termen lung stabilit împreună cu Andu Hanea. Dar, am fost permanent conștienți că nu va fi ușor și că vor apărea hopuri sau obstacole. Acum este un asemenea moment. Poziția de director tehnic nu e anulată de poziția de antrenor al primei echipe și nu pot face o comparație între ceva ce am făcut în ultimii 25 de ani și ceva ce am început de nici 3 luni” a declarat Dan Fleșeriu pentru Ora de Sibiu.

Tehnicianul cere mult mai multă determinare pe teren de la jucătorii lui CSU. ”Primul lucru pe care îmi doresc să îl văd schimbat este nivelul de combativitate. Aș vrea să văd dorință și disponibilitatea de sacrificiu la nivel maxim, iar de acolo puterea grupului să crească în așa fel încât, natural și fără să conteze cine este pe banca de antrenor, să vină și victoriile” a declarat Fleșeriu.

Cel mai probabil, CSU va încerca schimbări în lot în iarnă, find deja cunoscut faptul că se caută un pivot care să ajute în ambele faze ale jocului. ”Nu cred că este oportun acum să punem problema de transferuri, echipa a fost formată în condițiile unui anumit buget, iar fiecare schimbare pune o mare presiune pe buget” a mai afirmat Dan Fleșeriu.

Tehnicianul a mai antrenat pe CSU în perioada 2015-2021, reușind să câștige Cupa României și o medalie de argint în Liga Națională, ambele în 2019, însă despărțirea a fost una cu scântei și procese la Tribunalul de Arbitraj Baschetbalistic de la Geneva care au durat aproape trei ani.

Fleșeriu a mai pregătit în Liga Națională masculină pe Dinamo București (ianuarie-februarie 2022) și CSM Constanța (2023-2024).