de ce târgul de crăciun din sibiu este mai autentic decât cel din craiova? organizator: „aici este o atmosferă ca în vest”/ video

În fiecare iarnă, marile orașe din România se întrec în lumini, decoruri și atmosferă de poveste. Totuși, atunci când vine vorba despre autenticitate și spiritul Crăciunului, Sibiu continuă să fie un reper. Deși Târgul de Crăciun de la Craiova a impresionat prin spectaculozitatea iluminatului și decorurilor, Sibiul mizează pe o altă filozofie: experiență, tradiție și comunitate.

Andrei Drăgan este organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, unul dintre cele mai apreciate târguri de iarnă din România, cunoscut pentru atmosfera sa autentică, inspirată din piețele germane și austriece. În cadrul emisiunii „Ora Locală” a ziarului Ora de Sibiu, Drăgan a fost întrebat despre diferențele dintre târgul sibian și cel din Craiova și despre motivele pentru care turiștii ar trebui să viziteze Sibiul.

„Personal, aș fi mai fericit să meargă atât la Craiova, cât și la Sibiu. Dar dacă e să conving însă, ca să nu mă eschivez… Am spus că nu sunt politician, dar la Sibiu vii să ai o atmosferă foarte apropiată de ce este în Vest.” răspunde organizatorul.

Organizatorul a explicat că Sibiul oferă o experiență care amintește de piețele de Crăciun din marile orașe europene:

„Dacă apreciezi cum este înainte de Crăciun în Viena sau în Germania, garantez că aceeași abordare o vei găsi și aici. Este extrem de multă curățenie, fiecare căsuță are o poveste adevărată în spate, la care s-a muncit foarte mult.”

Colaborarea și aprecierea pentru organizatorii de la Craiova

Deși se vorbește mult despre competiție, Andrei Drăgan a subliniat că între echipe există respect și colaborare profesională:

„Efectiv, în toate aceste orașe am avut discuții la nivel de când ne știm cu organizatorii și o zic cât se poate explicit și la Craiova. Ne cunoaștem cu organizatorii din echipa respectivă și vreau să spun că înainte să ia naștere târgul de Crăciun de acolo, am fost implicați în discuții pentru a organiza ceva similar.

În spate sunt echipe profesioniste. Și la Craiova, pe care le apreciez, și la nivelul nostru. Eu nu sunt primar; cei care implementăm lucrurile ne concentrăm pe aspectele relevante pentru târg. Oamenii sunt ok peste tot și la nivel personal colaborăm bine.

Când era pandemia, cu Craiova și alte târguri din București, aveam un grup de WhatsApp în care ne sincronizam și ne consiliam privind aspectele legislative și informațiile necesare. În spate e mult mai multă colaborare decât pare în spațiul public.”

„Nu vii doar să privești un spectacol, ci să petreci timp”

Spre deosebire de târgul de la Craiova, care pune accent pe spectacolul vizual, Sibiul oferă o experiență participativă. Vizitatorii nu vin doar să admire, ci să petreacă timp, să guste, să descopere și să se bucure de interacțiune.

„Nu este un loc în care doar vii, te uiți la un spectacol și pleci acasă. La Sibiu, oamenii stau ore întregi. Petrec, participă și se bucură de fiecare colț al târgului”, a explicat Drăgan.

Spre deosebire de alte orașe, unde târgul este perceput ca un eveniment de vizitat, la Sibiu este un loc de rămas. Vizitatorii se bucură de mâncare, de vin fiert, de colinde, dar mai ales de sentimentul de comunitate.

„Nu este doar despre vânzare, ci despre contribuție”

Andrei Drăgan a evidențiat un alt element esențial: comunitatea expozanților, care la Sibiu are un rol activ în crearea atmosferei.

„Nu e vorba doar de Craiova sau de alt oraș. Este foarte greu, și probabil se va îmbunătăți și cu timpul și în alte locuri. Până se creează această comunitate de expozanți care nu sunt acolo doar să vândă și să încaseze un ban, ci să contribuie în toate colțurile târgului la vizita acelui om, va mai fi un drum.”

Această viziune face ca târgul sibian să fie mai mult decât o piață de iarnă — este o experiență comună, unde fiecare participant adaugă ceva la povestea generală.

„Nu este un spectacol, este o poveste adevărată”

În final, organizatorul a descris esența Târgului de Crăciun de la Sibiu:

„Târgul de la Sibiu, în primul rând, nu este un spectacol. Este foarte apropiat de ceea ce noi, din start, am avut ca inspirație și know-how – cum arată un târg de Crăciun în zona germană și ce înseamnă Sibiul. E și ofertant din punctul ăsta de vedere.”