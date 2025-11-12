decizie importantă luată de organizatorii târgului de crăciun din sibiu. copiii se vor bucura cel mai mult / video

În fiecare iarnă, Piața Mare din Sibiu se transformă într-o lume de poveste, cu lumini, căsuțe cu produse tradiționale și surprize pentru copii și adulți. În ultimii ani, Târgul de Crăciun Sibiu a devenit cunoscut pentru atracțiile sale originale, iar în această ediție, atenția publicului se concentrează pe liftul magic al lui Moș Crăciun, care revine în centrul târgului și, pentru prima dată, cu Moș Crăciun- zilnic, chiar în persoană.

Andrei Drăgan este organizatorul Târgului de Crăciun Sibiu, unul dintre cele mai vizitate târguri de sărbători din România, renumit pentru conceptele inovatoare și experiențele interactive care aduc magia sărbătorilor în Piața Mare. În cadrul emisiunii Ora Locală a ziarului Ora de Sibiu, Drăgan a vorbit despre succesul liftului magic și despre surpriza specială din acest an: prezența Moșului în lift.

Liftul magic revine cu Moș Crăciun

Liftul lui Moș Crăciun a fost deja un fenomen viral anul trecut, însă atunci Moșul nu se afla permanent în interior:

„Liftul lui Moș Crăciun a fost chiar viral. Avem pe canalele proprii peste 2 milioane de vizualizări pe TikTok, încă câte 700.000 pe Facebook și încă vreo 700.000 pe Instagram. Va fi și îl amplasăm din nou. Este lângă atelierul lui Moș Crăciun, lângă brad. Anul trecut a venit mai târziu. A fost așa, pe ultima sută de metri, pus anul trecut. Pentru că am primit critica asta- că nu era Moș Crăciun tot timpul în acea căsuță, anul acesta este Moș Crăciun.”

Copiii îl vor întâlni pe Moș Crăciun

Anul acesta însă, experiența va fi mult mai magică pentru copii. Drăgan a explicat cum funcționează experiența liftului:

„Când intri practic, conceptul acestui lift este că el te duce într-un mod magic la căsuța lui Moș Crăciun. Animația din interior face ca tu să zbori cu acel lift până la căsuța lui Moș Crăciun. Și atunci se deschide o ușă și ajungi acolo. Și când te duci, ești chiar direct înăuntru. În încăpere Moș Crăciun nu este evident. Lucrează din afară, că evident, ca adulți înțelegem. Cât despre celălalt. Dar copiii sunt surprinși. Apeși pe buton, vezi așa pe un ecran, cum vine liftul, practic coboară cifrele și când intri. Efectele sunt niște efecte speciale, că pe lângă imagini care sunt de jur împrejur, sunt doar display-uri. În acel lift este sunet și vibrație, și lumini și ventilație. Sunt niște ventilatoare care îți dau senzația asta și mulți cred că se mișcă.”

Drăgan a mai povestit provocările tehnice de când a fost transportată cabina: „Anul trecut am avut probleme în vamă pentru că liftul a fost clasificat ca lift real. A durat mult să explicăm că nu este un lift adevărat, ci un efect special. Funcționează foarte bine și creează senzația de mișcare și magie pentru copii.”

Sania lui Moș Crăciun

Drăgan a comentat și ideea unei sănii similare cu cea de la Craiova: ,,Logistic este foarte greu de pus în practică la Sibiu. La Craiova au blocat o stradă pentru acea macara sau acel turn care este făcut după aceea este legat de o clădire modernă. Piața Mare nu e așa mare și nu te poți folosi de clădiri medievale ca să faci astfel de de ancorare. Și asta ar însemna că ar bloca într-un mod nejustificat. Apreciez efectul și trebuie să recunosc că îmi place foarte mult că a prins. Mi-ar plăcea foarte mult să fi pus și noi în practică acest lucru la Sibiu, dar avem pentru viitor câteva concepte prin care vrem să aducem lucruri originale noi foarte mult ne concentrăm pe ceva și să nu poată fi ușor copiat.”