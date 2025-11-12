doliu în muzica românească: a murit horia moculescu

Compozitorul și muzicianul Horia Moculescu a decedat în dimineața zilei de 12 noiembrie, în jurul orei 4:40, la Spitalul „Matei Balș”, unde era internat în secția de Terapie Intensivă.

Artistul, în vârstă de 88 de ani, se afla în spital de aproximativ două săptămâni, fiind tratat pentru afecțiuni pulmonare severe. În vara acestui an, au circulat imagini cu Moculescu, care părea vizibil slăbit și folosea un scaun cu roți.

Compozitorul precizase ulterior că respectivul scaun era unul de birou, însă a recunoscut că starea sa de sănătate era fragilă și urma tratamente de mai mulți ani.

Horia Moculescu, autor a aproximativ 500 de melodii, s-a născut pe 18 martie 1937 în Râmnicu-Vâlcea, România, și este considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni și creatori de programe TV din țară. Din partea mamei, Nidia Copetti, avea rădăcini italiene, iar tatăl său, Nicolae Moculescu, fost ofițer în armata română interbelică, provenea dintr-o familie română.

Talentul său muzical s-a manifestat de timpuriu: la numai șase ani a început să învețe singur să cânte la acordeon. În 1948, a rămas orfan de mamă. A urmat studiile medii la Liceul de Băieți din Turda (astăzi Colegiul Național „Mihai Viteazul”), pe care le-a absolvit în 1954, și unde și-a demonstrat virtuozitatea la pian și acordeon, interpretând numeroase piese de muzică ușoară.