experiență completă la târgul de cariere sibiu: de la joburi la jocuri pe playstation. lasă-ți cv-ul să vorbească!

Târgul de Cariere se întoarce la Sibiu, în 18 și 19 noiembrie, la Hotel Ramada, cu numeroase oportunități profesionale, angajatori din diverse industrii, activități interactive și premii. Programul evenimentului va cuprinde intervalele orare 11:00 – 18:00 (prima zi) și 11:00 – 17:00 (a doua zi). Indiferent dacă ești în căutarea unui loc de muncă, dorești să iei pulsul mediului profesional, urmărești atragerea de talente în compania ta sau creșterea notorietății brandului de angajator, la Târgul de Cariere faci un pas important spre îndeplinirea obiectivelor tale.

Angajatori din domenii de activitate precum: producție, automotive, IT, marketing, comunicare, BPO sau energie sunt în căutare de talente și abia așteaptă să îți prezinte povestea companiei lor, ofertele de angajare sau oportunitățile pe care ți le pun la dispoziție, pentru a te convinge să li te alături. Printre angajatorii care și-au confirmat, deja, prezența la Târgul de Cariere | SIBIU se numără: E.ON Dialog, Azets, Compact Facility Services, Retrasib, Netex, Bosch România, Marquardt, Compa sau BCR Asigurări de Viață. Printre joburile oferite de companiile participante se numără: specialiști în relații și suport clienți, team leaderi, consultanți, ingineri, electricieni, economiști, contabili, studenți pentru diverse internshipuri.

Un CV nu este doar o listă de experiențe, este povestea parcursului tău profesional. La Târgul de Cariere, această poveste prinde voce – fiecare angajator poate vedea cine ești cu adevărat, ce te motivează și ce potențial ai, iar tu ai șansa să transformi acest dialog într-o oportunitate de carieră concretă. Astfel, Târgul de Cariere oferă cadrul ideal pentru candidați să descopere noi joburi, stagii de practică și proiecte relevante, în timp ce angajatorii pot identifica rapid candidații potriviți pentru echipele lor, a declarat Maria Petruța, PR Manager la Târgul de Cariere.

Quiz-uri, premii, zonă de gaming

Târgul de Cariere nu revine la Sibiu doar cu joburi, ci și cu o serie de activități conexe. La eveniment, vor avea loc quiz-uri, în cadrul cărora participanții care vor răspunde corect la întrebări vor câștiga premii oferite de companiile prezente. De asemenea, organizatorii pun la dispoziție participanților o zonă de gaming, unde aceștia se pot relaxa și se pot bucura de sesiuni de joc diverse pe PlayStation 5.

Lasă-ți CV-ul să vorbească și în Pauza de Kafea

Totodată, candidații se vor putea bucura de o pauză binemeritată la Cafeneaua Kaufland, un spațiu special amenajat în cadrul evenimentului, unde pot savura o cafea bună și pot discuta, într-un cadru relaxat, cu angajatorii sau cu alți participanți.

Câștigă premii Logitech G și îmbunătățește-ți experiența la job

Logitech G se alătură, și la această ediție, evenimentelor Târgul de Cariere și oferă o serie de premii menite să simplifice activitatea angajaților la locul de muncă. Pentru a le câștiga, candidații trebuie să participe la sesiunile de quiz din cadrul evenimentului și să răspundă corect la întrebări despre piața muncii și mediul profesional.

După 19 ani de implicare și dedicare pe piața forței de muncă din România, Târgul de Cariere este locul în care angajatorii și candidații au oportunitatea să interacționeze față în față, să schimbe impresii și să discute despre oportunități profesionale, cultura organizațională, procesul de recrutare sau mediul de lucru. Mai multe informații despre evenimentul din toamna aceasta pot fi consultate pe site-ul targuldecariere.ro, dar și paginile de social media ale evenimentului – Facebook, LinkedIn, Instagram și Youtube.