grădinița eri sibiu își deschide porțile pentru părinții care vor mai mult de la educația timpurie

Într-un oraș în care tot mai mulți părinți caută echilibrul între performanță și stare de bine, Grădinița ERI Sibiu propune un model diferit — inspirat de sistemul finlandez, recunoscut în întreaga lume pentru rezultatele academice remarcabile obținute prin blândețe, joacă și respect pentru ritmul fiecărui copil.

Pe 19 noiembrie, părinții sibieni sunt invitați, alături de copii, la Ziua Porților Deschise la Grădinița ERI Sibiu, un eveniment gândit să le arate cum pot crește copii fericiți, curioși și pregătiți pentru viață.

Evenimentul va avea loc în două sesiuni – 10:30-11:30 și 16:30-17:30 – iar participarea se face pe bază de rezervare, completând formularul disponibil aici: https://bit.ly/ZPDgradiERI

Ce îi așteaptă pe vizitatori:

Copiii vor participa la ateliere de joacă, artă și explorare, potrivite vârstei lor, ghidați de educatoare formate în pedagogia finlandeză. De la „Joacă senzorială în lumea culorilor” pentru cei mici, până la „Micii exploratori finlandezi” pentru copiii de grupă mare, fiecare activitate urmărește să dezvolte autonomia, creativitatea și curiozitatea naturală a copilului.

Părinții vor putea vizita spațiile grădiniței — săli luminoase, curte proprie și zone de lectură și joacă liberă — și vor avea ocazia să discute cu echipa ERI despre metodele de predare, adaptarea blândă, echilibrul emoțional și parteneriatul autentic familie–școală.

„Educația finlandeză nu înseamnă lipsă de disciplină, ci o altfel de disciplină, construită pe încredere, dialog și descoperire. Copiii învață mai bine atunci când se simt în siguranță, ascultați și valorizați”, explică Giorgiana Matiu, directorul Grădiniței ERI Sibiu.

Prin evenimente precum acesta, ERI Sibiu continuă să construiască o comunitate educațională bazată pe valori, cooperare și bucuria de a învăța — pentru copii care merg cu drag la grădiniță și se dezvoltă frumos, pas cu pas.

Mai multe detalii despre oferta Grădiniței ERI Sibiu se află pe site: Grădinița ERI Sibiu 2025 – erischool.ro