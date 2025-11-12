guvernul vrea să țină tinerii în țară cu 1.000 de lei pe lună. economist: “e o iluzie”

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii șomajului (Legea nr. 76/2002), care propune acordarea de prime pentru tinerii aflați la primul loc de muncă și subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin trei copii.

Inițiativa este prezentată ca un sprijin pentru ocuparea forței de muncă, însă economiștii o consideră, în mare parte, o măsură cu scop electoral.

Proiectul prevede introducerea unei „prime de stabilitate” pentru tinerii NEET, respectiv persoane între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează niciun program educațional. Tinerii care se angajează pentru prima dată ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an, pentru o perioadă de maximum 24 de luni.

În paralel, angajatorii ar beneficia de o subvenție lunară de 2.250 de lei pentru fiecare tânăr angajat, cu condiția ca acesta să fie înregistrat ca șomer.

Economistul Dragoș Cabat a explicat, într-o analiză pentru Digi24.ro, că măsurile pot genera un efect pozitiv limitat pe termen scurt, dar nu vor schimba semnificativ piața muncii:

„În cazul tinerilor, putem vorbi de un raport de 70% populism și 30% efect real. Unii vor fi atrași de sumele oferite, însă majoritatea nu intră pe piața muncii din cauza lipsei de perspectivă, a instabilității și a condițiilor precare de muncă.” a transmis economistul Dragoș Cabat

Acesta mai atrage atenția și că mulți tineri aleg să plece în străinătate pentru salarii mai mari și predictibilitate, iar măsurile financiare nu rezolvă cauzele structurale ale șomajului:

„Avem un șomaj real mai mare decât cel oficial, pentru că mulți tineri lucrează la negru sau în mediul rural. Subvențiile pot aduce o parte dintre ei în sistem, dar nu vor schimba dinamica generală.” a mai adăugat Dragoș Cabat

Subvenții pentru mamele cu trei copii

Un alt element central al proiectului vizează sprijinirea mamelor cu cel puțin trei copii. Angajatorii care le încadrează vor primi o subvenție lunară de 2.250 de lei, timp de 12 luni, fiind obligați să mențină contractul de muncă cel puțin 18 luni. Mamele trebuie să fie înregistrate ca șomere și pot beneficia de programe de formare și consiliere profesională.

Dragoș Cabat consideră că această măsură este mai degrabă simbolică decât eficientă:

Impact minim asupra economiei

Economistul estimează că impactul bugetar al acestor măsuri va fi redus, sub 0,5% din bugetul total, dar la fel de modest va fi și efectul economic. Lipsa forței de muncă nu se corectează cu ajutoare punctuale, ci prin politici coerente, infrastructură și stabilitate economică.

Proiectul Ministerului Muncii este perceput mai degrabă ca un gest politic, cu valoare simbolică, dar fără potențial de transformare profundă a pieței muncii. Rămâne de văzut dacă proiectul se concretizează sau nu.