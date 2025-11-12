inspectoratul școlar județean sibiu - angajamente pentru modernizarea educației și reducerea decalajelor urban - rural

Sub coordonarea inspectorului școlar general, prof. Emilian-Marius Novac, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu s-a evidențiat prin inițiativele dedicate modernizării educației, diminuării decalajelor dintre mediul urban și cel rural și implementării programelor naționale de reformă educațională.

Prin inițiativele sale, a fost promovată o viziune clară: o educație modernă, echitabilă și accesibilă tuturor, capabilă să reducă diferențele dintre mediul urban și cel rural.

Educația rurală – prioritate strategică precizează inspector școlar general prof. Emilian – Marius Novac

Unul dintre obiectivele majore ale mandatului meu îl constituie sprijinirea și modernizarea educației în mediul rural. „Educația rurală nu este o cauză pierdută, ci o prioritate strategică. Investim în oameni, infrastructură și parteneriate pentru a construi școli în care fiecare copil să aibă șansa de a reuși”, a declarat Inspectorul Școlar General.

Direcții de acțiune și printre inițiativele derulate se numără:

modernizarea infrastructurii școlare prin fonduri europene (PNRR, PNRAS) și colaborări cu autoritățile locale;

combaterea abandonului școlar prin programe remediale și consiliere;

digitalizarea educației rurale prin dotarea unităților cu echipamente IT și formarea cadrelor didactice;

promovarea învățământului profesional și dual în parteneriat cu mediul economic;

susținerea cadrelor didactice din mediul rural prin mentorat și formare continuă.

Proiecte PNRAS – adaptate mediului urban și rural

În mediul urban (Sibiu, Mediaș), proiectele vizează reducerea absenteismului, creșterea performanței la Evaluarea Națională, activități extracurriculare și dotări digitale moderne. În mediul rural, accentul cade pe programe remediale, sprijin material (masă caldă, rechizite, transport), infrastructură de bază și incluziune socială pentru elevii vulnerabili.

Impact și finanțare

PNRAS în Sibiu finanțează peste 40 de școli, cu o valoare totală a granturilor de peste 121 milioane lei. Valoarea medie per proiect este de 1–1,5 milioane lei, iar costul per elev se situează între 1.500–1.700 euro. Investițiile acoperă programe remediale, masă caldă, consiliere, dotări digitale și activități extracurriculare.

Aceste intervenții transformă Sibiu într-un județ-model pentru reducerea abandonului școlar și modernizarea educației, printr-un sistem adaptat atât nevoilor urbane, cât și celor rurale. „Credem într-o educație care unește, care inspiră și care transformă. Școala de la sat trebuie să devină un spațiu al demnității, al performanței și al speranței”, a subliniat Inspectorul Școlar General Marius Novac.