Astăzi, 12 noiembrie 2025, a fost refăcut marcajul benzii speciale destinate ambulanțelor și autospecialelor SMURD de pe strada Lucian Blaga din Sibiu.
Banda este amplasată pe tronsonul dintre strada Independenței și strada Izvorului și este destinată exclusiv circulației ambulanțelor care se deplasează spre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu.
Refacerea marcajului a fost necesară deoarece acesta nu se mai putea distinge după ce artera a fost supusă unor lucrări de apă și canalizare, desfășurate în luna august, urmate de refacerea carosabilului pe această porțiune de drum.
Această bandă specială a fost inaugurată în martie 2024, cu scopul de a reduce timpii de deplasare pentru autospecialele de urgență.
Ultima oră
- Caius Băra de la Interstar părăsește Comitetul Executiv de la AJF Sibiu 9 minute ago
- Situație revoltătoare la Sibiu – Studenți de nota 10 lăsați fără burse: ”Este frustrant, incorect și total absurd” 11 minute ago
- Un tușier de Liga 2, numit șef interimar pentru arbitrii din județul Sibiu 17 minute ago
- Marcajele rutiere de pe banda specială pentru ambulanțe de pe strada Lucian Blaga, ”resuscitate” / video foto o oră ago
- Copiii de la secția germană a grădiniței Zwergenhaus au adus lumină și bunătate de Sfântul Martin o oră ago