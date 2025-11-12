marcajele rutiere de pe banda specială pentru ambulanțe de pe strada lucian blaga, ”resuscitate” / video foto

Astăzi, 12 noiembrie 2025, a fost refăcut marcajul benzii speciale destinate ambulanțelor și autospecialelor SMURD de pe strada Lucian Blaga din Sibiu.

Banda este amplasată pe tronsonul dintre strada Independenței și strada Izvorului și este destinată exclusiv circulației ambulanțelor care se deplasează spre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Refacerea marcajului a fost necesară deoarece acesta nu se mai putea distinge după ce artera a fost supusă unor lucrări de apă și canalizare, desfășurate în luna august, urmate de refacerea carosabilului pe această porțiune de drum.

Această bandă specială a fost inaugurată în martie 2024, cu scopul de a reduce timpii de deplasare pentru autospecialele de urgență.