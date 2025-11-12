muzeul brukenthal își ia adio de la doina udrescu: mesajul emoționant al fostului director alexandru chituță

Cu profundă tristețe, Muzeul Național Brukenthal anunță trecerea în neființă a doamnei Doina Udrescu, o personalitate marcantă a artei și muzeologiei românești.

Născută la Turda, județul Cluj, Doina Udrescu a absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie, secția Istoria Artei, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în 1971, și a obținut titlul de doctor în istorie. Între 1971 și 2006, și-a dedicat întreaga carieră Muzeului Național Brukenthal, ocupând diverse poziții de răspundere, de la muzeograf și șef de secție, până la director al Palatului Brukenthal și, ulterior, director general adjunct al instituției.

“Doina Udrescu! Pasionată și delicată cercetătoare, un caracter care s-a remarcat prin profesionalism și corectitudine. Nu a căutat drumul ocolit, nu s-a implicat în mizerii și ipocrizii. Rămâne o figură model și un angajat care s-a implicat în Muzeul Național Brukenthal! Cu recunoștința și mulțumire pentru dialog și cu regret că nu am putut să avem un episod în podcastul dedicat foștilor angajați, inaugurat în 2024.” a transmis fostul director al Muzeului Brukenthal, Alexandru Chituță

Conform unei postări a Muzeului Național Brukenthal Sibiu, prin profesionalismul, pasiunea și eleganța sa intelectuală, doamna Udrescu a contribuit decisiv la dezvoltarea și prestigiu Muzeului Brukenthal. A organizat numeroase expoziții de artă românească, atât în țară, cât și în străinătate, și a publicat studii și volume de referință care au consolidat cercetarea și valorificarea colecțiilor muzeului. În paralel, și-a împărtășit cunoștințele cu tinerii studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde a fost conferențiar titular la disciplinele Istoria Artei și Istoria Culturii.

Muzeul Național Brukenthal aduce un omagiu contribuției inestimabile a doamnei Doina Udrescu la patrimoniul cultural românesc și sibian și transmite sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care au avut privilegiul să o cunoască.