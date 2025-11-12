o tânără exploatată sexual s-a sinucis în austria: doi români, reținuți

Doi români, un bărbat de 22 de ani și o femeie de 23 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT, fiind cercetați pentru trafic de persoane și proxenetism.

În cazul bărbatului, anchetatorii au adăugat și acuzația de determinare sau înlesnire a sinuciderii, după ce o tânără exploatată de aceștia s-a sinucis în Austria.

Potrivit procurorilor, în perioada ianuarie 2024 – iulie 2025, cei doi ar fi recrutat mai multe tinere și le-ar fi obligat să practice prostituția, atât în România, cât și în străinătate. Victimele erau supuse presiunilor psihice și violenței fizice, iar veniturile obținute erau colectate integral de inculpați.

Conform Mediafax, una dintre victime, o româncă în vârstă de 23 de ani, a fost supusă manipulării și izolării de familie, inculpații inducându-i ideea că banii din prostituție vor fi folosiți pentru întemeierea unei familii. După luni de abuzuri și după ce au abandonat-o fără bani și haine, la marginea orașului Bregen din Austria, victima și-a pus capăt vieții în martie 2025.

În urma perchezițiilor domiciliare de pe 11 noiembrie 2025, anchetatorii au ridicat probe semnificative pentru cazul în curs. Cei doi tineri urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

