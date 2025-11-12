patru blocuri noi pe o arteră importantă din șelimbăr: aproape 150 de apartamente și spații comerciale la parter

Patru blocuri noi urmează să fie construite la limita dintre comuna Șelimbăr și municipiul Sibiu. În total, este vorba despre aproape 150 de apartamente, în fiecare imobil fiind amenajat și câte un spațiu comercial.

Noile imobile, cu destinația locuirii colective, cu regimul de înălțime P+2E, vor fi construite pe strada Doamna Stanca. Acestea vor însuma 146 de apartamente, în fiecare bloc fiind amenajat câte un spațiu comercial de 60 metri pătrați utili.

Potrivit memoriului de prezentare depus la Agenția de Mediu în vederea obținerii avizului necesar construirii, fiecare apartament va fi compus din bucătărie, grup sanitar, dormitor, dressing/spațiu depozitare și cameră de zi. În total vor exista 12 apartamente cu o cameră, de 38 metri pătrați și 134 de apartamente cu două camere, cu suprafața cuprinsă între 52 și 65 metri pătrați. Fiecare clădire va avea două scări. „Imobilul C1 este identic cu C2 (oglindit), iar C3 este identic cu C4 (oglindit). Accesul pe teren se face de pe strada Doamna Stanca dinspre latura sudică”, se arată în memoriu.

Utilitățile (energie electrică, gaz metan, alimentare cu apă și canalizare) ar urma să fie asigurate prin racordare la sistemele publice ale localității Șelimbăr. Conform proiectului, vor fi amenajate 300 de locuri de parcare.

Valoarea investiției este estimată la 16.603.600 lei, durata necesară pentru execuția proiectului fiind de aproximativ 36 luni.