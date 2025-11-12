peste 1.200 de cazuri de infecții respiratorii la sibiu: un bărbat de peste 65 de ani a murit după o pneumonie

În săptămâna 3-9 noiembrie 2025, activitatea gripală din sezonul 2025-2026 s-a menținut în limite normale, cu cazuri sporadice și, în majoritatea situațiilor, diagnosticate clinic. Au fost raportate 6 cazuri de gripă, majoritatea la copii sub 4 ani, iar două dintre acestea au necesitat internare.

În aceeași perioadă, au fost înregistrate 1.284 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Majoritatea pacienților au avut forme ușoare, iar internările au reprezentat doar 3% din total. Copiii sub 14 ani au fost cei mai afectați.

Numărul pneumopatiilor a scăzut ușor față de săptămâna anterioară, la fel și internările. Persoanele peste 65 de ani rămân cele mai vulnerabile, fiind raportat și un deces în această categorie.

Situația rămâne sub control, fără semnale de epidemie, dar autoritățile recomandă vigilență, mai ales în rândul copiilor și al persoanelor vârstnice.