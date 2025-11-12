polițist sibian, erou și în timpul liber! a prins un hoț chiar în magazin la promenada mall

Un polițist din Sibiu a dat dovadă de vigilență și spirit civic chiar și în afara orelor de serviciu, reușind să prindă un hoț cu mai multe furturi la activ.
Aflat într-un magazin din Promenada Mall, polițistul a observat cum un bărbat a trecut de casele de marcat fără să plătească o pereche de adidași și un rucsac.
Agentul a intervenit imediat, reușind să îl oprească pe suspect până la sosirea echipajului de poliție chemat la fața locului. Bărbatul a fost condus ulterior la sediul Poliției Sibiu pentru continuarea cercetărilor.
În urma verificărilor s-a stabilit că persoana reținută era deja cercetată pentru alte fapte similare de furt. Mai exact, în ultimele șapte luni, aceasta ar fi comis zeci de jafuri în magazine.
Reprezentanții IPJ Sibiu au apreciat intervenția promptă a polițistului, subliniind că exemplul său arată dedicarea și responsabilitatea față de comunitate, chiar și în afara orelor de program.
