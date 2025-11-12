proiectul imobiliar cu 9 blocuri din lazaret: se fac două podețe peste trinkbach și un coridor ecologic

Patru persoane au cerut lămuriri, în perioada consultărilor publice, cu privire la proiectul imobiliar propus în cartierul Lazaret. Proiectantul a oferit mai multe detalii despre viitorul ansamblu rezidențial, punctând că pârâul Trinkbach va fi pus în valoare.

Cetățenii au putut transmite observații și propuneri privind intenția SC Brantner Imobiliare SRL din Cluj-Napoca de a elabora Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru „Construire ansamblu rezidențial – locuințe cu regim mediu de înălțime, prin creșterea CUT cu maxim 20% conform art. 32, alin. 7 din Legea 350/2001 actualizată”. Observațiile, necesare pentru stabilirea cerințelor de elaborare a PUZ-ului, au putut fi trimise către primărie până în 20 octombrie 2025, iar recent proiectantul a oferit răspunsuri la cele patru solicitări primite.

Pârâul Trinkbach, pus în valoare în cadrul proiectului

SC Brantner Imobiliare SRL din Cluj-Napoca deține un teren de aproximativ 25.300 metri pătrați în cartierul Lazaret din Sibiu, pe strada Solidarității. După elaborarea și aprobarea PUZ-ului, aici ar urma să fie construite mai multe imobile cu locuințe și locuri de parcare și să fie amenajate spații verzi și locuri de joacă.

Pe acest teren sunt propuse a se construi 4 imobile de locuințe colective (UTR RiL3) și 5 imobile de locuințe colective, dintre care 3 cu funcțiuni comerciale și servicii la parter (UTR UL3). Pe celelalte parcele încadrate în UTR Va și UTR Ve vor fi amenajate spații verzi. Toate construcții se vor racorda la rețelele edilitare publice. Dezvoltarea rețelei edilitare se va face din fondurile proprii ale investitorului. (DETALII DESPRE PROIECT, AICI)

Prin zonă trece pârâul Trinkbach, despre care dezvoltatorii spun că, fiind elementul natural principal, „se va propune reintegrarea acestuia în viața comunității locale, prin măsuri care vizează valorificarea sa ca element peisagistic și ecologic”.

„Un element important al propunerii îl constituie amenajarea și integrarea pârâului Trinkbach în sistemul de spații verzi al orașului. Zona adiacentă cursului de apă este propusă spre amenajare peisageră, contribuind la crearea unui coridor ecologic cu rol recreativ. (…) Prin proiect nu se propune devierea pârâului, ci doar traseul unei conducte de canalizare ce traversează terenul care face obiectul PUZ. Traseul pârâului este păstrat și se propune amenajarea peisagistică a acestuia. De asemenea, se propune modernizarea și amenajarea corespunzătoare a celor două treceri peste pârâu, și anume podul de pe strada Solidarității și podul de pe strada Anul 1907”, a precizat proiectantul în răspunsul dat publicității.

Parcările, amenajate în subteran

Acesta a oferit detalii și despre locurile de parcare. Ele vor fi amenajate în subteran, pentru a permite eliberarea terenului la nivelul solului și tratarea spațiilor ca zone verzi și pietonale de recreere și agrement. „Operațiunea de introducere a parcărilor la nivelul subsolului a fost luată în considerare special pentru a optimiza spațiul dedicat locuitorilor și pentru a reduce poluarea aerului și a zgomotului de la nivelul terenului, contribuind astfel la confortul tuturor locuitorilor din zonă”, a mai arătat proiectantul.

Proiectul își propune să corecteze disfuncționalitățile actuale de trafic prin reconfirmarea și extinderea rețelei stradale, realizându-se o infrastructură rutieră coerentă și dimensionată corespunzător. „Prin proiect este asigurată legătura între strada Anul 1907 și strada Solidarității, precum și între strada Anul 1907 și strada Frezorilor. (…) Lărgirea străzii Anul 1907 este propusă în limita zonei de reglementare”, a precizat proiectantul.

De menționat este că viitorul complex nu va avea barieră, ci „se va permite accesul public și libera circulație a persoanelor nerezidente”.