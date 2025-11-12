român condamnat la închisoare în italia după ce a furat două perechi de șosete

Un român în vârstă de 34 de ani a fost condamnat în Italia la 8 luni de închisoare și amendat cu 300 de euro, după ce a fost prins furând articole vestimentare dintr-un magazin din Italia.

Deși a încercat să justifice gestul spunând că „îi era frig”, judecătorul nu a fost impresionat de explicație. Acesta nu ar fi fost la prima faptă de genul.

Potrivit Mediafax, Marius Budur a fost surprins de angajații magazinului în timp ce încerca să ascundă mai multe articole vestimentare în rucsac și în buzunare. În momentul în care a realizat că a fost descoperit, acesta a aruncat bunurile la întâmplare prin magazin, însă sistemele de siguranță fuseseră deja îndepărtate, un detaliu care a confirmat intenția de furt.

La momentul reținerii, asupra sa au mai fost găsite doar două perechi de șosete. Polițiștii au descoperit însă, în urma perchezițiilor, că Budur ascunsese și alte haine, atât asupra sa, cât și la prietenul care îl aștepta la ieșirea din magazin.

Hainele de care s-a descotorosit, în valoare totală de 159 de euro, au fost recuperate. Romînul le scosese etichetele, dovadă că intenționa să le fure.

Românul a fost judecat cu celeritate, în regim de urgență, iar instanța din Pordenone nu i-a acordat nicio circumstanță atenuantă, în ciuda pledoariei avocatei sale și a scuzelor aduse de inculpat. Judecătorul a dispus, pe lângă pedeapsa cu închisoarea și amenda, și interdicția ca românul Marius Budur să mai revină vreodată în oraș.

Partenerul său, care nu a fost prins în flagrant, a fost acuzat de „primire de bunuri sustrase” și a primit o condamnare cu suspendare.

Autoritățile italiene susțin că în zona Pordenone au crescut semnificativ, în ultimele luni, cazurile de furturi mărunte din magazine, mai ales în rândul persoanelor fără loc de muncă sau aflate în situații precare.