rusia s-a făcut de rușine: primul robot cu ai s-a prăbușit după 15 secunde în timpul prezentării oficiale / video

Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu inteligență artificială, AIdol, într-un eveniment de tehnologie organizat la Moscova pe 10 noiembrie.

Însă demonstrația s-a încheiat brusc după ce acesta a căzut pe scenă la doar 15 secunde de la apariție. Asistenții săi au intervenit rapid pentru a-l acoperi și a-i remedia defecțiunea.

Robotul, construit în mare parte din componente rusești și dezvoltat de compania Idol, condusă de Vladimir Vituhin, a fost prezentat ca un exemplu de robotică antropomorfă avansată, capabilă să se miște, să manipuleze obiecte și să interacționeze cu mediul prin AI.

Russia has created an AI-powered Agdroid "IDOL"🤣🤣🤣

The result is on video.

These are the same people who scare everyone with various weapons – the Poseidon torpedo, the Burevestnik, Sarmat, and Oreshnik missiles…

Don't get it? That's #putin's #russia. pic.twitter.com/ABlu25RUl7 — Alf Really 🇺🇦🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇮🇱🇩🇪🇵🇱 (@vik8867dn) November 11, 2025

Conform Digi24, incidentul a avut loc în timp ce AIdol era condus pe scenă de doi asistenți, pe fundalul coloanei sonore din filmul Rocky, moment în care și-a pierdut echilibrul și a căzut în cap, iar câteva componente s-au împrăștiat.

Imaginile difuzate de publicații independente rusești au surprins angajații grăbindu-se să ascundă robotul sub o pânză. Vituhin a explicat că incidentul s-a produs în timpul fazei de testare și a atribuit căderea unor probleme de calibrare, adăugând că situația reprezintă o experiență din care echipa poate învăța.

Lansarea lui AIdol marchează eforturile Rusiei de a se implica în cursa globală pentru dezvoltarea roboților umanoizi, o zonă de interes major în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale.