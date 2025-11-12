Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu inteligență artificială, AIdol, într-un eveniment de tehnologie organizat la Moscova pe 10 noiembrie.
Însă demonstrația s-a încheiat brusc după ce acesta a căzut pe scenă la doar 15 secunde de la apariție. Asistenții săi au intervenit rapid pentru a-l acoperi și a-i remedia defecțiunea.
Robotul, construit în mare parte din componente rusești și dezvoltat de compania Idol, condusă de Vladimir Vituhin, a fost prezentat ca un exemplu de robotică antropomorfă avansată, capabilă să se miște, să manipuleze obiecte și să interacționeze cu mediul prin AI.
Russia has created an AI-powered Agdroid "IDOL"🤣🤣🤣
The result is on video.
These are the same people who scare everyone with various weapons – the Poseidon torpedo, the Burevestnik, Sarmat, and Oreshnik missiles…
Don't get it? That's #putin's #russia. pic.twitter.com/ABlu25RUl7
— Alf Really 🇺🇦🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇮🇱🇩🇪🇵🇱 (@vik8867dn) November 11, 2025
Conform Digi24, incidentul a avut loc în timp ce AIdol era condus pe scenă de doi asistenți, pe fundalul coloanei sonore din filmul Rocky, moment în care și-a pierdut echilibrul și a căzut în cap, iar câteva componente s-au împrăștiat.
Imaginile difuzate de publicații independente rusești au surprins angajații grăbindu-se să ascundă robotul sub o pânză. Vituhin a explicat că incidentul s-a produs în timpul fazei de testare și a atribuit căderea unor probleme de calibrare, adăugând că situația reprezintă o experiență din care echipa poate învăța.
Lansarea lui AIdol marchează eforturile Rusiei de a se implica în cursa globală pentru dezvoltarea roboților umanoizi, o zonă de interes major în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale.
Ultima oră
- Rusia s-a făcut de rușine: primul robot cu AI s-a prăbușit după 15 secunde în timpul prezentării oficiale / video 5 minute ago
- O tânără exploatată sexual s-a sinucis în Austria: doi români, reținuți 11 minute ago
- Guvernul vrea să țină tinerii în țară cu 1.000 de lei pe lună. Economist: “E o iluzie” 58 de minute ago
- Român condamnat la închisoare în Italia după ce a furat două perechi de șosete o oră ago
- Grădinița ERI Sibiu își deschide porțile pentru părinții care vor mai mult de la educația timpurie 4 ore ago