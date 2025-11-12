s-a terminat: cisnădioara are din nou malurile refăcute după inundațiile care au distrus totul / foto

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu suportul Administrației Bazinale de Apă Olt, a încheiat lucrările de întreținere și consolidare a malurilor râului care străbate localitatea Cisnădioara.

Intervenția a vizat o porțiune de aproximativ 120 de metri liniari, afectată de viituri și inundații recente. Șuvoiul de apă care a ieșit din matca râului a provocat pagube semnificative la locuințe, autovehicule și drumuri locale. Evenimentele au evidențiat vulnerabilitatea malurilor și au impus o reacție rapidă din partea autorităților.

Echipele SGA Sibiu au realizat o serie de lucrări complexe, printre care:

consolidarea și refacerea porțiunilor degradate ale malurilor;

curățarea și reprofilarea albiei râului;

reparații la structurile de sprijin și refacerea fundațiilor afectate;

intervenții mecanizate cu utilaje specializate, executate în regie proprie.

Protecția mediului

În timpul lucrărilor, s-au depistat și deversări de ape uzate menajere în râu. Acestea au fost eliminate imediat, pentru a preveni poluarea cursului de apă. Autoritățile reamintesc că deversarea apelor uzate în râuri este interzisă, iar pentru conectarea la rețeaua de canalizare, locuitorii trebuie să contacteze Primăria Cisnădioara și Apă-Canal Sibiu.

Apel către cetățeni

SGA Sibiu solicită implicarea comunității: orice semnalare legată de poluare sau eroziunea malurilor este esențială pentru prevenirea unor eventuale probleme viitoare.