s-a terminat: cisnădioara are din nou malurile refăcute după inundațiile care au distrus totul / foto

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu, cu suportul Administrației Bazinale de Apă Olt, a încheiat lucrările de întreținere și consolidare a malurilor râului care străbate localitatea Cisnădioara.
Intervenția a vizat o porțiune de aproximativ 120 de metri liniari, afectată de viituri și inundații recente. Șuvoiul de apă care a ieșit din matca râului a provocat pagube semnificative la locuințe, autovehicule și drumuri locale. Evenimentele au evidențiat vulnerabilitatea malurilor și au impus o reacție rapidă din partea autorităților.
Echipele SGA Sibiu au realizat o serie de lucrări complexe, printre care:
- consolidarea și refacerea porțiunilor degradate ale malurilor;
- curățarea și reprofilarea albiei râului;
- reparații la structurile de sprijin și refacerea fundațiilor afectate;
- intervenții mecanizate cu utilaje specializate, executate în regie proprie.
Protecția mediului
În timpul lucrărilor, s-au depistat și deversări de ape uzate menajere în râu. Acestea au fost eliminate imediat, pentru a preveni poluarea cursului de apă. Autoritățile reamintesc că deversarea apelor uzate în râuri este interzisă, iar pentru conectarea la rețeaua de canalizare, locuitorii trebuie să contacteze Primăria Cisnădioara și Apă-Canal Sibiu.
Apel către cetățeni
SGA Sibiu solicită implicarea comunității: orice semnalare legată de poluare sau eroziunea malurilor este esențială pentru prevenirea unor eventuale probleme viitoare.
Ultima oră
- Marcajele rutiere de pe banda specială pentru ambulanțe de pe strada Lucian Blaga, ”resuscitate” / video foto 33 de minute ago
- Copiii de la secția germană a grădiniței Zwergenhaus au adus lumină și bunătate de Sfântul Martin 41 de minute ago
- „Anii Drumeției” te invită la Ațel: natură, legende și bunătăți săsești 52 de minute ago
- Peste 1.200 de cazuri de infecții respiratorii la Sibiu: un bărbat de peste 65 de ani a murit după o pneumonie 57 de minute ago
- Au început înscrierile la cel mai așteptat eveniment al iernii la Sibiu: sute de ”Moși” așteptați la Marea Moșmondeală o oră ago