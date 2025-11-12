se schimbă legea: sancțiune extremă pentru șoferii care nu achită amenzile

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat că în România rata de colectare a amenzilor pentru încălcarea regulilor de circulație este semnificativ mai mică decât media Uniunii Europene.

În timp ce în UE aproximativ 90% dintre amenzi sunt plătite, în țara noastră acest procent se situează între 38 și 40%.

Conform Mediafax, diferența afectează bugetele locale, deoarece sumele colectate din amenzile rutiere ar trebui să revină autorităților locale unde locuiește contravenientul.

„Dacă cineva din Suceava primește o amendă în București, acei bani trebuie să ajungă la bugetul local din Suceava. În momentul în care amenzile nu sunt plătite, veniturile bugetului local sunt afectate”, a explicat Cseke Attila

Ministrul a precizat că noul pachet legislativ, pe care Guvernul își va asuma răspunderea, vine cu mecanisme menite să scurteze procedurile și să crească rata de încasare a amenzilor. Printre acestea se numără și suspendarea permisului de conducere pentru șoferii care nu achită sancțiunile în termen de 90 de zile lucrătoare.

„Este vorba despre contravenții precum oprirea neregulamentară sau încălcarea altor reguli de circulație. Dacă nu se plătește amenda aferentă punctelor de penalizare, sancțiunea se agravează prin suspendarea permisului. Scopul nostru este ca procentul de colectare să crească de la 38-40% la 90%, cum se întâmplă în toate statele membre ale UE”, a explicat ministrul Cseke.

Pachetul legislativ va intra săptămâna viitoare în procedura de avizare inter-ministerială, urmând ca modificările să fie implementate la nivel național.