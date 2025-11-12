sibiel, fără apă potabilă pentru remedierea unei avarii la rețea

Apa Canal Sibiu S.A. anunță că miercuri, 12 noiembrie 2025, alimentarea cu apă potabilă în localitatea Sibiel va fi suspendată între orele 11:00 și 18:00, ca urmare a unei avarii în rețeaua de distribuție.
Pentru a acoperi necesarul minim de apă în această perioadă, compania va pune la dispoziția locuitorilor o cisternă cu apă menajeră, care poate fi solicitată la cerere.
Informații suplimentare se pot obține la Call Center, 0269 962, sau la Dispecerat, 0269 222 777.
