sibieni reținuți pentru trafic de droguri: vindeau canabis și ecstasy, inclusiv minorilor / foto video

În cursul zilei de ieri, 11 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia au desfășurat opt percheziții domiciliare, în municipiile Sibiu și Sebeș, vizând mai multe persoane suspectate de implicare în traficul de droguri de risc, droguri de mare risc și substanțe psihoactive.

Investigațiile anchetatorilor au arătat că, în intervalul 2024 – noiembrie 2025, cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, ar fi procurat, deținut și comercializat droguri (inclusiv canabis și substanțe cristaline 3 CMC, 4 CMC și 4BMC), oferindu-le consumatorilor din județele Sibiu și Alba, printre care și minori. O parte din aceste substanțe au fost deja confiscate pe parcursul anchetei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproximativ 400 de grame de rezină de canabis, 100 de grame de canabis, 80 de grame de substanță cristalină 4 CMC, 40 de grame de ciuperci cu psilocine, comprimate ecstasy, 18 plante de canabis (în diferite stadii de dezvoltare), echipamente pentru cultivarea plantelor indoor, cântare, grindere, obiecte purtând urme de droguri, precum și sume de bani în mai multe valute.

În aceeași zi, procurorii D.I.I.C.O.T. Alba Iulia au dispus reținerea celor cinci suspecți pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Alba, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele și a modului de distribuție a substanțelor în județul Sibiu.