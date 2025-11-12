simone boutique invită viitoarele mirese la un workshop gratuit dedicat nunții perfecte

Simone Boutique, în parteneriat cu furnizori de top din domeniul evenimentelor, organizează sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 14:00, la Odissea Events Hall, un workshop dedicat viitoarelor mirese. Evenimentul, aflat la a doua ediție, își propune să le ajute pe participante să descopere secretele unei nunți reușite, oferindu-le inspirație, informații utile și sfaturi practice de la profesioniști.

Pe parcursul workshopului, furnizorii parteneri vor susține prezentări interactive și vor împărtăși recomandări despre cum se pot face cele mai bune alegeri pentru ziua cea mare. Viitoarele mirese vor afla la ce aspecte trebuie să fie atente atunci când își aleg rochia de mireasă, cum pot selecta fotograful potrivit în funcție de stilul preferat și care sunt tendințele actuale în materie de machiaj și coafură.

De asemenea, evenimentul va reuni specialiști din domenii esențiale pentru organizarea unei nunți: wedding planneri, furnizori de candy bar și cocktail bar, fotografi și videografi, make-up artiști, hair stiliști și designeri de decor. Atmosfera va fi una elegantă și relaxată, ideală pentru schimb de idei între viitoarele mirese și profesioniștii industriei.

Participarea la workshop este gratuită, accesul realizându-se pe bază de invitație, pe care o puteți obține accesând acest LINK. Locurile sunt limitate, iar experiența se anunță una memorabilă pentru toate participantele care visează la o nuntă perfectă, organizată cu stil și rafinament.

Simone Boutique, creator de visuri pentru mirese

Simone Boutique aduce zâmbete pe chipurile mireselor încă din 2019, transformând visul unei rochii perfecte în realitate. Atelierul realizează rochii de mireasă la comandă, adaptate fiecărei siluete și personalități. Miresele pot combina modele existente pe site pentru a-și crea un design unic, care să le reprezinte în totalitate.

Un serviciu inedit oferit de atelier este programul „Mărită-ți rochia”, prin care miresele își pot returna rochia după nuntă, aceasta fiind revândută de atelier, iar o parte din investiție putând fi recuperată. Simone Boutique oferă, de asemenea, servicii de închiriere și rochii de mireasă second-hand, precum și posibilitatea de măsurători online pentru clientele din afara Sibiului sau din străinătate.

Cu o echipă dedicată și servicii flexibile, inclusiv plata în rate, Simone Boutique continuă să fie un reper al eleganței și al calității în universul modei pentru mirese. Pentru a vizualiza toate modelele de rochii, accesați site-ul simoneboutique.ro.