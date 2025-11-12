situație revoltătoare la sibiu - studenți de nota 10 lăsați fără burse: ”este frustrant, incorect și total absurd”

Pentru mulți studenți de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, începutul acestui an universitar a adus o surpriză neplăcută: bursele s-au împuținat, iar chiar și unii tineri cu medii maxime s-au trezit fără niciun ajutor financiar. Situația este una frustrantă, mai ales că sunt destul de mulți care au media 10. Am stat de vorbă cu câțiva dintre ei, iar toți spun că sunt afectați de noile măsuri austere. Unii s-au angajat ca să poată să își acopere cheltuielile.

Bugetul pentru burse a scăzut cu aproape 45 la sută față de anul trecut, iar universitatea din Sibiu a fost nevoită inevitabil să reducă numărul celor care primesc sprijin. Asta înseamnă că mulți studenți cu note mari au rămas pe dinafară. Noul regulament privind acordarea burselor pentru anul universitar 2025–2026 a fost anunțat la final de septembrie. Fondul alocat pentru fiecare student bugetat a scăzut la aproximativ 300 de lei — o sumă mult mai mică decât înainte.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a fost pusă într-o situație dificilă: anul acesta au existat 210 cereri pentru burse sociale, mult peste media anilor trecuți. În trecut, instituția abia reușea să atingă procentul minim de 30 la sută impus de lege, însă acum a depășit acest prag, ajungând spre 40 la sută, tocmai pentru a răspunde numărului mare de cereri.

În același timp, potrivit datelor oficiale, în anul universitar 2024/2025 s-au acordat 3.313 burse finanțate de la bugetul de stat (cu 724 mai multe față de 2023) și 213 burse finanțate din venituri proprii (cu 96 mai multe față de 2023). Cu toate acestea, în mod paradoxal, reducerea fondului alocat per student a făcut ca mai puțini tineri să primească efectiv o bursă.

Media 10 degeaba: nu toți iau bursă

Printre cei care s-au trezit fără bursă se află Andrei Pleșa, masterand la Publicitate și Brand, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Pentru el, vestea a venit pe neașteptate.

„Media mea de admitere a fost 10 curat și totuși nu am primit bursă. Foarte mulți colegi s-au trezit în aceeași situație, fără nicio explicație clară. Iar autoritățile nu par interesate de un dialog cu cei afectați”, povestește Andrei.

Până acum, Andrei nu depindea complet de banii din bursă, dar reducerea fondului i-a dat peste cap planurile. ”Banii aceia urmau să acopere o parte din cheltuielile mele și ale prietenei mele, pentru că voiam să ne mutăm împreună”, spune el. „În plus, sunt muzician, iar activitatea asta costă. Cheltuielile lunare sunt cam 500–600 de lei, iar bursa mă ajuta să le acopăr. Acum, trebuie să mă descurc singur.”, mai spune acesta.

Andrei nu este singurul care simte că situația e nedreaptă. În timp ce unii nu au mai primit deloc, alții, deși se regăsesc pe listă, spun că nu se pot bucura pe deplin.

Marta Solomon, colegă de master la aceeași specializare, confirmă anomalia. „E foarte nasol cum au tăiat bursele. La unele specializări e doar o singură bursă, ceea ce e absurd. Și la noi, suntem cinci studenți cu nota 10 și doar doi primesc. E frustrant să vezi că performanța nu mai contează.”, ne-a declarat Marta.

Cei afectați spun că se simt descurajați

Pentru mulți tineri, bursa nu înseamnă doar bani, ci și recunoaștere. Așa simte și Emilia Grozav, studentă la Jurnalism: „Mi se pare incorect ce se întâmplă. Bursa e o motivație pentru studenți. Eu am primit bursă, dar am colegi cu medii mari care nu au mai primit. Pentru mulți, acei bani sunt singurul venit. Fără bursă, le va fi foarte greu.”

Un punct de vedere asemănător are și Popescu Cosmin-Cristian, student la Facultatea de Științe Economice. „Tăierea numărului de locuri la burse este un factor negativ asupra vieții studenților. Angajatorii cer experiență pentru angajare, iar găsirea unui loc de muncă, în contradicție cu ce afirmă Ministerul Educației, este aproape imposibilă. Cel mai greu este pentru studenții veniți din alte orașe, pentru că nu știe nimeni exact situația lor, iar pentru părinți poate fi o greutate să îi întrețină. Studenții se pot simți descurajați să continue studiile. Și, sincer, să nu mai aud că ‘în alte țări nu se dau burse’, pentru că se dau.”, opinează Cosmin.

S-au angajat ca să se descurce cu banii

Reducerea bugetului burselor la ULBS a scos la iveală o problemă care persistă de ani de zile: sprijinul pentru studenți este fragil, iar performanța academică ajunge să fie sacrificată pentru a acoperi lipsurile bugetare. Pe lângă nemulțumire, mulți dintre cei rămași fără sprijin financiar sunt acum nevoiți să muncească pentru a se întreține.

Anda Dobre, studentă la același master de Publicitate și Brand, povestește cum situația i-a schimbat viața: „Educația ar trebui să fie o prioritate, nu un loc unde se fac economii. La noi, am fost cinci studenți cu nota 10 și doar doi au primit bursă. Eu am avut bursă în toți anii de facultate, dar acum nu mai primesc. A trebuit să mă angajez ca să mă pot descurca, dar asta înseamnă că nu mai pot fi la fel de prezentă la cursuri.”

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere oficial de la ULBS legat de numărul de studenți care vor beneficia în acest an universitar (2025-2026) de bursă, dar până la ora publicării articolului, nu am primit răspuns.