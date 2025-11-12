șofer reținut pe valea oltului: avea permisul anulat

Ieri, 11 noiembrie 2025, în jurul orei 17:00, polițiștii din Brezoi, aflați în timpul patrulării pe raza comunelor arondate, au oprit pentru control un autoturism pe DJ 703M, în zona intersecției cu DN 7 Valea Oltului, în comuna Racovița.

Verificările au arătat că mașina era condusă de un bărbat de 55 de ani, din orașul Brezoi, care avea permisul de conducere anulat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi și pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.