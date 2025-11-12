șoferiță din bacău, prinsă cu aproape 190 km/h pe autostradă, în apropiere de sibiu: amenda a fost pe măsură / foto

Pe 11 noiembrie 2025, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, împreună cu specialiști ai Registrului Auto Român (RAR), au organizat o acțiune de control în zona km 266, între localitățile Cristian și Săliște.

Scopul a fost verificarea pregătirii autovehiculelor pentru sezonul rece și reducerea riscului de accidente prin depistarea celor mai frecvente cauze de evenimente rutiere: viteza neadaptată, neatenția, neregulile în depășire, defecțiunile tehnice sau oboseala la volan.

În timpul acțiunii au fost controlate 152 de vehicule, fiind aplicate 112 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 50.000 de lei. Cele mai frecvente abateri au fost: depășirea limitei de viteză (36 sancțiuni), nerespectarea timpilor de odihnă (18), neportul centurii de siguranță (11), defecțiuni tehnice (4), depășiri neregulamentare (2) și lipsa asigurării RCA (2), alături de alte 34 de abateri.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și au retras 10 certificate de înmatriculare, precum și 2 plăcuțe de înmatriculare.

Printre cazurile remarcabile, o șoferiță de 34 de ani din județul Bacău a fost depistată circulând cu 187 km/h pe un sector cu limită de 130 km/h. Aceasta a fost sancționată cu amendă de 1.822,50 lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce timp de 90 de zile.

Poliția Rutieră va continua acțiunile de control și prevenire pentru a asigura un trafic sigur și fluid pe Autostrada A1. Autoritățile recomandă tuturor conducătorilor auto să adapteze viteza, să își echipeze corespunzător vehiculele pentru sezonul rece și să respecte cu strictețe regulile de circulație.