tâlhăria de pe strada țesătorilor: arest preventiv pentru cei 2 autori și minora care i-a ajutat

După ce un sibian a fost tâlhărit pe strada Țesătorilor din municipiul Sibiu, Poliția i-a găsit rapid pe autori.

Duși în fața judecătorilor, aceștia au primit mandate de arestarea preventivă pentru 30 de zile. Astfel, cei doi bărbați, în vârstă de 44 și 19 ani sunt cercetați pentru tentativă de tâlhărie calificată. În cazul unei minore implicate în aceeași faptă, instanța a dispus arestul la domiciliu tot pentru 30 de zile.

Reamintim faptul că, incidentul a avut loc pe 8 noiembrie 2025, în jurul orei 21:38, pe strada Țesătorilor din Sibiu. Cei trei ar fi agresat un bărbat de 44 de ani, din județul Prahova, încercând să îi sustragă bani din buzunar, însă au fost opriți de martori. Suma a fost recuperată de victimă în imediata apropiere.

Pe 10 noiembrie, în urma probelor adunate, cei doi bărbați și minora au fost reținuți pentru 24 de ore. Bărbații au fost încarcerați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vâlcea, iar minora la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș, urmând a fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu cu propunere de măsuri preventive.

FOTO Adevarul.ro